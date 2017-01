Donaueschingen Hilfe ist nun wieder dringend nötig

Die Donaueschinger Kleiderkammer bittet dringend um Spenden und Helfer: Die Zahl der Flüchtlinge hat sich auf aktuell 583 erhöht, weitere 200 werden erwartet. Die Babys, Kinder, Frauen und Männer leiden unter der Kälte

Donaueschingen – Der Arbeitskreis Asyl braucht eine neue Welle der Hilfsbereitschaft. Nachdem es erst so aussah, als würde der Flüchtlingsstrom abnehmen, sind vor zwei Wochen 140 neue Asylbewerber eingetroffen, berichtet Ehrenamtskoordinator Thorsten Gähme. Aktuell ist die Erstaufnahmestelle wieder mit 583 Flüchtlingen belegt, 200 weitere Flüchtlinge werden in Kürze erwartet.

Vor der Tür der Kleiderkammer drängen sich zitternd vor Kälte die Wartenden in einer langen Schlange. Es ist Ausgabezeit und es wird immer nur eine bestimmte Anzahl Personen gleichzeitig eingelassen, sonst geht der Überblick verloren. Wichtig sei, dass jeder gleich behandelt wird, erklärt Sigrid Hall. „Wir haben zurzeit an jedem Öffnungstag ein volles Haus, beinahe so wie vor einem Jahr.“ Das ist der Grund, weshalb wieder so viele Helfer und erneut jede Menge Kleiderspenden gebraucht werden. Sigrid Hall: „Wirklich wichtig ist aber, dass es gut erhaltene, tragfähige Kleidung ist.“ Folgende Spenden werden gern angenommen: