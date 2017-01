Donaueschingen Herzlichen Glückwunsch, Notä Kaotä: Alle Bilder von der Guggenmusikparty

Die Pfohrener Notä-Kaotä veranstalteten in der Mehrzweckhalle zu ihrem 25. Geburtstag eine Guggenmusikkparty.

Zahlreiche Guggenmusiken nutzen die Chance, dem Geburtstagskind mit einem Auftritt zu danken. Die Fans strömten in Scharen zu dem Ereignis, das bis in die Morgenstunden dauerte. Ortsvorsteher Gerhard Feucht nutzte den Empfang, um den Notä-Kaotä und ihrem musikalischen Leiter Adrian Brutsche für die Zusammenarbeit zu danken. "Die Vereinigung der schrägen Töne integriert sich seit langem ins örtliche Vereinsgeschehen", dankte Feucht dem Geburtstagskind für dessen Mitwirkung am 1200-Jahr-Fest. Die Notä-Kaotä spenden die Geldgeschenke der Gäste an die Mukoviszidose-Selbsthilfegruppe unter der Leitung von Silvia Kunz.