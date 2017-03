Donaueschingen Hermann Otto Solms mahnt Mentalitätswechsel der Steuerbehörden an

Ein liberales Urgestein hat beim Unternehmerfrühstück in den Räumen des Donaueschinger Dienstleistungsunternehmens MBK den Wahlkampf der örtlichen FDP für die Bundestagswahl am 24. September eingeläutet: Hermann Otto Solms.

33 Jahre gehörte der promovierte Wirtschaftswissenschaftler dem Bundestag an, und nachdem seine Partei 2013 aus dem Bundestag flog, will er es mit seinen mittlerweile 76 Jahren erneut wissen und hat seine Bundestagskandidatur in Gießen, seinem hessischen Wahlkreis, angekündigt.

Natürlich sei das Unternehmerfrühstück keine Wahlkampfveranstaltung, sagte MBK-Geschäftsführer Michael Jäckle, als er den knapp 50 Besuchern den liberalen Hochkaräter und Marcel Klinge, den FDP-Kandidaten für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar, vorstellte – aber natürlich wurde es zu einer. Wobei vor allem Klinge schon voll im Wahlkampfmodus läuft: Europa müsse der Türkei den Geldhahn zudrehen und dürfe sich von Erdogan nicht erpressen lassen. Die „Rumschreierei“ des türkischen Regierungschefs sei unappetitlich. Mit dem sechsten Listenplatz sieht sich Klinge schon im Bundestag und dort als Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Es täte dem Wahlkreis gut, einen zweiten Mann in Berlin zu haben.

Als langjähriger Fraktionschef und Schatzmeister ist Solms das finanzpolitische Gewissen der FDP – und mahnte in dieser Funktion Änderungen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik an. Der Solidaritätszuschlag gehöre abgeschafft, Selbiges gelte für die kalte Progression und das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Erzeuger alternativer Energien müssten sich wie alle anderen dem Wettbewerb stellen. Ganz praktische Erfahrungen in der Wirtschaftswelt sammelt Solms momentan als Berater seiner Tochter, die ein Start-up-Unternehmen aus der Taufe gehoben hat. Als erstes sei eine Rechnung vom Notar gekommen, dann ein Schreiben vom Finanzamt mit der Umsatzsteuervoranmeldung – obwohl noch kein Cent verdient war. "Da wird man als Untertan behandelt, nicht als Kunde."

Eine weitere Forderung Solms: Der Staat solle die Rahmenbedingungen für einen flexiblen Übergang in den Ruhestand schaffen – weil viele Ältere noch leistungsfähig seien. Wenn das ein 76-Jähriger sagt, der die Strapazen eines Wahlkampfes zum wiederholten Mal auf sich nimmt, dann klingt das besonders glaubhaft.