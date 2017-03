Donaueschingen "Helter Skelter" rockten die Donauhallen

Bei ihrem Konzert am Samstag zog die Unterallgäuer Rockband das Publikum mit sich.

Am Samstag wackelten die Wände des Mozart-Saals zu den Beats der Unterallgäuer Rockband Helter Skelter. Mit den Rockhits des vergangenen Jahrhunderts trafen die sieben Musiker den Nerv ihrer Zuhörer und katapultierten die Zuhörer in die Ära ihrer Jugend zurück. Die Band spielte einen Kracher nach dem anderen, die Konzertbesucher gingen ab wie "Schmidt's Katze". Spätestens bei "Another Brick In The Wall" gab es kein Halten mehr, ebenso bei "Dancing In The Dark" oder "Hotel California". Das Publikum bestaunte den stimmgewaltigen Dan Lucas. Drei Stunden später: ein Pfeifkonzert, als sich die Band verabschiedete – keiner wollte gehen. Also hängte Helter Skelter ein halbstündiges Extra dran. Am 14. Oktober kommt die Band wieder. Bild: Sabine Naiemi