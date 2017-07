Donaueschingen Heim-Triumpf für Hund und Herrchen

Agility-Turnier und Donau-Cup bei den Hundefreunden: Bastian Schwörer holt die Trophäe erstmals nach Donaueschingen.

Donaueschingen – Mit dem traditionellen Agility-Turnier fand der vierte Donau-Cup auf dem Vereinsgelände der Hundefreunde Donaueschingen statt. Nachdem in den letzten beiden Jahren bei über 30 Grad regelrechte Hitzeturniere stattfanden, waren die aktuellen 20 Grad eine angenehme Erfrischung. Die Hundesportler hatten Glück und es blieb den ganzen Tag trocken. Trotz des zeitgleich stattfindenden zweitägigen Turniers in Grenzach-Wyhlen war das Turnier mit 100 Startern ausgebucht und es reisten Starter aus ganz Baden-Württemberg und der angrenzenden Schweiz an.

Besonders große Teilnehmerzahlen kamen aus dem Breisgau und dem Reutlinger Raum. Richterin Dagmar Fauth stellte anspruchsvolle, aber sehr schöne Parcours und die Teilnehmer präsentierten sich mit tollen Leistungen.

Aus Donaueschinger Sicht war das Turnier ein voller Erfolg. Nicht nur die harmonische Veranstaltung, die gut besuchte Gastronomie und die großen Teilnehmerfelder machten den Tag perfekt. Das Tüpfelchen auf dem i waren die eigenen Starter.

Nadja Pakulski sicherte sich im A1 small den ersten Platz mit Tysson und Nicole Ludwig mit ihrer Holly gewann zur großen Freude aller im Spiel 1+2 large in einem gewaltigen Teilnehmerfeld. Der herausragenste Starter war der junge Bastian Schwörer mit Suzuki, der nicht nur den A-Lauf der A2 small mit einem fantastischen Lauf gewann und im Spiel 1+2 small den zweiten Platz belegte, sondern auch noch den Donau-Cup gewann.

Der Donau-Cup ist ein Sonderpreis, der von einer unabhängigen Jury für die zwei harmonischsten, gültigen Läufe eines Starters verliehen wird. Dieses Jahr ging der Pokal das erste Mal nach Donaueschingen und Bastian Schwörer hat ihn sich mehr als verdient, so die einhellige Meinung.