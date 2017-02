Donaueschingen Hedwig Wais  eine Zeitzeugin des Donaueschinger Stadtgeschehens

Am morgigen Sonntag, 19. Februar, feiert die bekannte ehemalige Drogistin ihren 90. Geburtstag

Hedwig Wais wurde 1927 in Kottern-Neudorf bei Kempten geboren und darf am morgigen Sonntag, 19. Februar, ihren 90. Geburtstag feiern. Bereits im zarten Kindesalter übersiedelte die Familie Wais mit zwei Kindern nach Donaueschingen. Hier hatte der Vater Fridolin Wais im Jahre 1927 das Willibald'sche Anwesen erworben, das bereits 1792 erbaut worden war. Hedwig Wais wuchs also in Donaueschingen auf und wurde eine hochgeachtete Zeitzeugin ihrer Stadt.

Im Haus Karlstrasse 19 eröffnete der Apotheker Wais im Jahre 1928 die Drogerie St. Josef, wo in dem geräumigen Haus Hedwig Wais wohl behütet mit fünf weiteren Geschwistern aufwuchs. Nach der Machtergreifung im Jahre 1933 konnte die christlichen Prinzipien verbundene Familie Wais eine gut florierende Drogerie aufbauen. Bald gerieten die Eheleute Wais in Konflikt mit dem politischen System, das die damals noch junge Jubilarin hautnah miterleben musste. Wais kann sich als Nachbarin jüdischer Mitbürger an die Reichspogromnacht und an die Einzelheiten der Verhaftung von Monsignore Feuerstein sehr gut erinnern. Auch die Besuche der Gestapo im Elternhaus und die vorrübergehende Verhaftung der Mutter Rosa, die sich für die Freilassung von Feuerstein aus dem KZ Dachau öffentlich eingesetzt hatte, prägten sich ebenso in ihr Gedächtnis ein wie die schweren Bombardierungen, die auch dem Elternhaus beträchtlichen Schaden zufügten. Der geräumige Tiefkeller des Willibald'schen Hauses bot Schutz für die eigene Familie und war eine meist überfüllte Zufluchtsstätte für die Nachbarschaft. Danach war das Anwesen Treffpunkt, Unterkunft und Speisestätte ausgebombter und hilfsbedürftiger Nachbarn, darunter auch Angehörige einstiger örtlicher Parteigrößen.

Nach der mittleren Reife erlernte Hedwig Wais im elterlichen Betrieb den Beruf einer Drogistin und übernahm nach dem Tode ihrer Eltern im Jahre 1955 die alleinige Verantwortung für die Drogerie St. Josef. Schmerzlich war für die selbstbewusste Kauffrau Wais die ihr zugemutete Neubebauung der Karlstraße Nord. Das Elternhaus, in dem einst das „Donaueschinger Tagblatt“ von drei Generationen Willibald redigiert und gedruckt wurde, fiel der Spitzhacke zum Opfer. Im Erdgeschoss des Neubaus konnte Hedwig Wais von 1971 bis 1988 eine moderne Drogerie führen und ihre Kunden beraten und bedienen. Heute ist dort ein Optikergeschäft eingerichtet.

Das neu eröffnete Altenheim St. Michael wurde für Hedwig Wais zu einer zweiten Heimat. Dort besucht sie fast täglich ihre zahlreichen Weggenossinnen und ehemaligen Kunden und hat ungezählte Nachmittage bei Kaffee und Apfelschnitzen verbracht. All diese Menschen und viele andere mehr wünschen Frau Hedwig Wais zu ihrem Ehrentag alles Gute und Gottes Segen. Ihren Geburtstag darf Hedwig Wais im Kreise ihrer lieben neun Nichten und Neffen feiern.