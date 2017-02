Donaueschingen Hausball im Residenzviertel

Die Stadtstreich(l)er und die Ösch-Fuzzis aus Löffingen werden am morgigen Freitag für Stimmung im Bräustüble sorgen

Donaueschingen (jak) Legendär waren einst in Donaueschingen die Hausbälle. Reihum luden die Wirtschaften zu einem gemütlichen Beisammensein ein – wichtig waren allerdings auch Musik und Tanz sowie einzelne Aufführungen. Die Tradition der 1950er Jahre gibt es mittlerweile kaum noch. Einzig das Bräustüble hat sie vor drei Jahren wiederbelebt und lädt seither zum Residenzball ein, der seinen Namen vom Residenzviertel bekommen hat.

Und so wird es am Freitag, 3. Februar, närrisch. Um 19.19 Uhr beginnt der Residenzball. Mit dabei natürlich die Stadtstreich(l)er, die stets beim Hausball im Bräustüble ihre Lieder präsentieren. Und in diesem Jahr reisen aus Löffingen die Ösch-Fuzzis an, die seit fast vier Jahrzehnten mit ihren selbst getexteten und komponierten Liedern auftreten. "Es wird völlig ungezwungen. Es ist egal, ob die Gäste nun mit oder ohne Verkleidung kommen", sagt Wirt Franz Kuttruff.