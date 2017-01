Donaueschingen Gymnasiasten erwarten Franzosen

Vorbereitung auf den Besuch aus Millau abgeschlossen, 22 Schüler nehmen teil

Donaueschingen – Die Achtklässler des Fürstenberg-Gymnasiums bereiteten sich intensiv auf den Besuch französischer Austauschschüler aus Millau vor, die zwei Wochen bleiben werden. Insgesamt 22 Gymnasiasten nehmen in diesem Schuljahr am Schüleraustausch mit dem Collège Marcel Aymard teil.

Bei ihren Treffen in der Schule haben sich die Teilnehmer, die aus verschiedenen Klassen kommen, vorgestellt. Auch wurden mit den Lehrern letzte organisatorische Details besprochen. Im Zentrum der Vorbereitung steht das interkulturelle Training, bei dem sich die Jugendlichen über verschiedene Rollenspiele in die Lage ihrer französischen Gäste einfühlen. Die sprachenübergreifende Kommunikation muss dafür bestimmten Regeln folgen, wenn sie gelingen soll. Antiona Walker, die zusammen mit den Sprachenlehrern Cornelia Herrmann und Klaus Tegtmeier den Millau-Austausch in diesem Schuljahr betreut, hat mit dieser ausführlichen interkulturellen Vor- und Nachbereitung in der jüngsten Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht. „Der Ertrag für die Teilnehmer lässt sich ganz erheblich steigern“, so Walker. Achtsamkeit, Empathie und Rücksichtnahme trügen maßgeblich zum Gelingen bei. Der Gegenbesuch ist für Mitte Juni geplant.