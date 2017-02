Donaueschingen Grundschule Pfohren/Aasen spendet für Afrika

Eine 1001-Euro-Spende für "Elimu4Afrika" hat die Grundschule Pfohren-Aasen an Roland Ketterer übergeben.

Pfohren (ewk) Nachdem Roland Ketterer, Vorsitzender des Vereins "Elimu4Afrika", im vergangenen Schuljahr in der Grundschule Pfohren zu Besuch war und von seinem Projekt in Tansania berichtete, entstand die Idee, den Erlös des nächsten Kuchenverkaufs dem Verein zu spenden. Im Advent 2016 verkauften die Pfohrener und Aasener Schüler einmal wöchentlich leckeren Kuchen und Muffins.

In der Aula der Grundschule Pfohren hatten sich jetzt nicht nur alle Kinder und Lehrer versammelt, sondern auch einige Eltern waren zur Spendenübergabe gekommen. Mit großer Freude überreichte Rektorin Susanne Schulz im Namen der Schulgemeinschaft Roland Ketterer einen Scheck in Höhe von 405 Euro.

Eine weitere Spende kam vom Elternbeirat der Grundschule Pfohren. An St. Martin verkauften die Eltern der Erst- und Zweitklässler nach dem Umzug heiße Getränke, Würstchen und Waffeln und die Viertklässler boten selbst genähte Dinkelkissen an. Stellvertretend für die Elternschaft übergab Elternbeirätin Anke Holder stolz einen Scheck in Höhe von 470 Euro.

Vom Spendenfieber anstecken ließen sich im Herbst auch einige Viertklässlerinnen, die an einem Nachmittag am Storchenbrunnen einen kleinen Flohmarkt machten sowie Gebäck und Smoothies verkauften. Von ihnen erhielt er ein Säckchen mit 126 Euro.

Mit einem herzlichen "Asante Sana" bedankte sich Roland Ketterer auf Suaheli, berichtete unter anderem noch von seinem Besuch zweier Grundschulen in Tansania im Januar und erklärte, dass der Verein von dem Geld zum Beispiel über ein Jahr lang einen Arbeiter finanzieren kann.