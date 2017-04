Donaueschingen Grüninger Turnverein auf dem Weg zum 50-Jahr-Jubiläum

Das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen soll beim Grüninger Turnverein bescheiden gefeiert werden. Ideen sind dennoch gefragt.

Wenngleich fünfzigste Geburtstage in der Regel Anlass für ein Fest geben: Groß wolle man beim Grüninger Turnverein das Jubiläum nicht feiern, erklärte die Vorsitzende Elvira Thäter am Freitagabend bei der Generalversammlung. Mit dem 14. April 2018 steht der Termin für ein Festbankett in der Mehrzweckhalle, ansonsten ist die Vorstandschaft für Ideen offen. Aus finanziellen Gründen bedarf der 313 Mitglieder starke Verein jedenfalls keines strapaziösen Festaktes: Einnahmen aus Bewirtungen mit Kaffee und Kuchen bei kleineren Festen, Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse decken die Kosten und lassen das Kassenpolster kaum schmelzen.

Auch die Wahlen konnten schnell erledigt werden: Gerhard Hirt wurde zum zweiten Vorstand gewählt, Birgitta Zeller hütet auch zukünftig die Kasse, als Beisitzerin konnten die Stimmberechtigten Maria Fuchs und als Kassenprüfer Irmgard Zeller und Sandra Luth wiederwählen.

Ein schönes, aber auch anstrengendes Jahr sei es für sie gewesen, erklärte Thäter, die seit einem Jahr als Vorsitzende amtiert. Die in der Generalversammlung 2016 beschlossene Satzungsänderung brachte eine Vielzahl von Unterordnungen mit sich, ein Novum sei die festgesetzte einjährige Mitgliedschaft für Kursteilnehmer.

Mit dem Gau-Ehrenbriefe und dem Ehrenzeichen in Gold für besondere Verdienste und Leistungen überraschte die Vertreterin des Badischen-Schwarzwald-Turngaus, Klara Hopf, Grüningens zweite Ehrenvorsitzende Raphaela Thurow. Zum Ehrenmitglied wurde Rüdiger Storm ernannt. Des Weiteren wurde er ebenso wie Martin Schmieder, Gabriele Löhri, Alois Limberger, Winfried Fortenbach und Annemarie Hirt für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre erhielten: Bettina Bauer, Nada Hoffmann, Ralf Käfer, Agnes Kleiser und Heidemarie Matthaei. Für zehn Jahre wurden Petra Bolli, Christina Caltabellotta, Joyce McGowan, Cem Öztürk und Kevin Vogler geehrt. Ein Ausflug ins Elsass am 13. Mai und ein Trip ins Trossinger Konzerthaus zu "Tussipark" am Mittwoch, 17. Mai, steht an.