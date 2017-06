Donaueschingen Grüninger Halle soll nicht abspecken

Der Ortschaftsrat pocht gegenüber dem Donaueschinger Gemeinderat auf die bisherigen Planungen – diese sehen Investitionen von 2,8 Millionen Euro vor. Alles andere mache keinen Sinn.

Grüningen (hac) Zum wiederholten Mal war es die von Grüningen gewünschte, neue Mehrzweckhalle, die Vereinsvertreter und interessierte Besucher zur Diskussion in einer öffentlichen Ortschaftsratsitzung versammelte.

Da die vom Gemeinderat beschlossene Kostendeckelung in Höhe von 2,2 Millionen Euro den mit der Planung betreuten Architekten Günter Limberger zum Ansetzen des Rotstiftes drängte, stellte er jetzt eine abgespeckte Planversion vor: Aus der ursprünglich fest eingebauten Bühne wurde die kostengünstigere Variante der mobilen Bühnenelemente, aus dem Satteldach wurde ein Flachdach, ebenso gestrichen ein funktionaler Lagerraum. Trotz aller möglichen Einsparungen lassen sich die Kosten der ursprünglichen 2,8 Millionen teuren Hallen-Version nur um zehn Prozent auf rund 2,5 Millionen Euro senken. Eine nur minimale Einsparung, darüber waren sich die Ortschaftsräte und Vereins- und Gruppenvertreter einig, wenn man bedenkt, dass am Ende eine Halle übrigbleibt, die erhebliche funktionale Mängel aufweise, ein für Steuerzahler und Nutzer unbefriedigendes Provisorium für die nächsten 50 Jahre, so die Einschätzung. Auch einem späteren Anbau mit fester Bühne wurde schnell abgewunken, da diese Möglichkeit sicher eine noch teurere werden würde. Das Resultat nach etwa zweistündigem Für und Wider: Grüningen möchte eine funktionale, zukunftssichere Mehrzweckhalle, die für das dörfliche Leben notwendig ist und dieses attraktiv mitgestaltet. Aus diesem Grund sprach sich der Ortschaftsrat einstimmig für das Beibehalten der bisherigen, großen Hallenplanung aus. Der gemeinsam formulierte schriftliche Ablehnungsbeschluss wird dem Gemeinderat umgehend zugestellt.

Einstimmigkeit bei der Abstimmung brachte auch der Standort-Vorschlag für den ersten kostenlosen Hot-Spot im Bereich Festplatz/Spielplatz.

Abschließend gab Ortsvorsteher Hans-Günter Buller bekannt, die Straßenbeleuchtung des zweiten Abschnittes im Neubaugebiet Weidenäcker werde forciert, vorerst gebe es eine Notbeleuchtung. Bedenken hinsichtlich eines stärkeren Verkehrsaufkommens in Grüningen durch die geplante Umgehungsstraße Brigachtal seien unbegründet, Berechnungen belegten dies. Außerdem gebe es für die Umgehung bisher nur eine sogenannte Machbarkeitsstudie, entschieden sei in dieser Sache noch nichts, las Buller aus einem Antwortschreiben Brigachtals.

Entscheidener Termin

Am 11. Juli wird der Technische Ausschuss des Donaueschinger Gemeinderates über die Planung der von Grüningen gewünschten Mehrzweckhalle entscheiden.