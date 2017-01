Donaueschingen/Grüningen Grüninger Fußballer überwinden ihre Geldsorgen

Eine Spielgemeinschaft bei den Herren ist beim FC Grüningen in Zukunft unumgänglich. Dies wurde bei der Jahresversammlung deutlich.

Geldsorgen waren es hauptsächlich, die dem Grüninger Fußballclub bei der Jahresversammlung im vergangenen Jahr Kopfzerbrechen machten – dieses Blatt hat sich gewendet: Der Vorstand darf sich auf die Schultern klopfen: Stadionzeitschrift, Bandenwerbung mit Wurstsalat und Döner, zwei erfolgreiche Comedy-Abende, die einträgliche Ausrichtung der Landesgruppenausscheidung des Schäferhundevereins Baden auf dem Sportgelände, Beitragserhöhungen, zwei der vier aktiven Mannschaften, die dem Rotstift zum Opfer fielen, und im Hinblick auf einen Hallenneubau aufgeschobene Sanierungsmaßnahmen am Vereinsgebäude ließen das Vermögen des 282 Mitglieder starken Vereines wieder auf eine beruhigende Summe anwachsen.

Für Bauchweh sorge aktuell die sportliche und personelle Situation des FC Grüningen, so Ralf Fien, der Vorsitzende: 50 Prozent der 20 aktiven Herren können im Extremfall wegen Studium und Schichtarbeit ausfallen, Verletzungen und Studium machen trotz dreier Neuzugänge und einer aktuellen Kaderstärke von 22 auch bei den Damen Aushilfen notwendig. Neun junge Grüninger Fußballer sind als Gastspieler außerhalb aktiv. "Ohne Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft wird es bei den Herren zukünftig nicht gehen", erklärte Ralf Fien. Die Regularien des südbadischen Fußballverbandes erlauben diese Möglichkeit bis zur Bezirksliga. Erste Gespräche mit Vereinen in der näheren Umgebung haben bereits stattgefunden, die Mitglieder des Vorstands werden hier weiter ihre Fühler ausstrecken. Zuversicht drückte der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Norman Limberger aus: "Es hat hin und wieder schon einmal eine Durststrecke gegeben, trotzdem ist es wieder weitergegangen."

Dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Bei den Wahlen konnte sowohl das Amt des repräsentativen Vorsitzenden als auch das des Vize-Kassierers nicht besetzt werden. Die wiedergewählten Beisitzer Roland Limberger und Gabriele Löhri erhalten zukünftig Verstärkung durch Christian Dold. Verabschiedet wurden der sportliche Leiter, Holger Lind, und und Vize-Kassiererin Mira Sieger. In ihren Ämtern des Spielausschusses bestätigt wurden Peter Steinbring, Peter Bucher und Julian Schrenk.

Achtfachen Grund zur Freude gab es bei den Ehrungen: Siegfried Held (25 Jahre passiv), Erich Thurow (25 Jahre aktiv), Thomas Limberger (40 Jahre aktiv), Herbert Schrenk (40 Jahre aktiv), Ingfried Löhr (40 Jahre aktiv/passiv), Josef Hirt (Ehrenmitglied, 50 Jahre aktiv), Marlies Seeburger (Ehrenmitglied, 50 Jahre passiv) und Rudolf Hirt (60 Jahre, aktiv).

Wichtige Termine

In Aktion treten werden die Damen beim Pokal-Heimspiel gegen Deggenhausertal am 19. März, die Herren werden am 2. April die SG Aulfingen/Leipferdingen zu Gast haben. Für Freunde der Comedy: Für den 20. Mai hat der FC die Villinger Kumedie in die Mehrzweckhalle eingeladen. (hac)