Donaueschingen Grüninger Feuerwehr-Chef wirft frustriert hin

Daniel Brandi hört als Kommandant auf, Frank Erndle tritt seine Nachfolge an

Grüningen – Überrascht und mit bangem Blick Richtung Zukunft vernahmen die wenigen Besucher aus Ortschaftsrat und örtlichen Vereinen bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr die Ansage des Abteilungskommandanten Daniel Brandi:" Ich stelle mich nicht mehr zur Wahl und werde auch kein weiteres Amt annehmen." Jede Menge Enttäuschung quoll ausgesprochen und emotional aus seiner Erklärung für diesen Schritt.

Dabei zählte Brandi erfolglose Werbeaktionen auf, einen ungehörten Appell in einer Ortschaftsratsitzung, die Fokussierung der Jüngsten zusammen mit ihren Eltern auf andere Vereine, das Gefühl, verwaltungsmäßig zu oft in hinterster Reihe gestanden zu haben – also schlichtweg, in den fünf Jahren seiner Amtszeit als Abteilungskommandant gegen Windmühlen gekämpft zu haben, und das für ein Ort, in dem er aufgewachsen sei. Seine Zukunft als aktiver Feuerwehrmann ließ Brandi, der bis dato 26 Jahre in Grüningen Dienst tat, offen.

Zu den Erfolgen während seiner Amtszeit zählte er neben Sanierungen im und ums Gerätehaus den riesigen Sprung in der Ausbildung der 16 Aktiven, die einige hundert Stunden ihrer Freizeit investierten, um im Einsatzfall ehrenamtlich schnell und qualifiziert helfen zu können. Auch wenn er das Gefühl habe, Grüningen habe seine Wehr bereits aufgegeben, belegen vergangene Einsätze, bei denen Aktive der Ortsteilwehr vor dem Eintreffen der Kernstadtwehr vor Ort waren und tätig wurden, ihre Wichtigkeit. So auch bei einem der zwei letztjährigen Einsätze, dem Flächenbrand an der Böschung der Bahnlinie Richtung Aufen am 13. September.

Es wird für die Freiwillige Feuerwehr Grüningen aber weitergehen, denn mit dem 38-jährigen Frank Erndle, der ebenso wie Daniel Brandi und das Gros der 16 Aktiven seit der Jugend mit dabei ist, konnten die anwesenden Kameraden ihren neuen Abteilungskommandanten wählen. Frank Erndle, der in Niedereschach als technischer Produktdesigner arbeitet und am Grüninger Bergring wohnt, erklärte, er wolle den Kurs seines Vorgängers auf jeden Fall beibehalten und sich und seine Ideen zum Wohl der Gemeinschaft einbringen.

Zukünftig vermissen werden die Besucher der Hauptversammlungen die prägnanten Beiträge von Schriftführer Tobias Schwarz, der seinen Posten abgab. In dieses Amt konnte Manuel Hauger gewählt werden. Wiedergewählt als Kassierer wurde Mathias Doser, Michael Zeller bleibt nach seiner Wahl als Mitglied im Gesamtverwaltungsrat auch Stellvertreter des Abteilungskommandanten, Thorsten Senger löst Manuel Hauger als Beisitzer ab.

Fest steht eine gemeinsame Probe in Donaueschingen mit der Kernstadtwehr am 6. März, eine gemeinsame Probe in Wolterdingen am 3. April und ein Motorsägelehrgang am 7./8. April.

Beförderungen

Fünf Beförderungen zum Oberfeuerwehrmann und eine Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau durften Stadtkommandant Edgar Schiesel und sein Stellvertreter Reinhold Schöndienst im Rahmen der Jahreshauptversammlung vornehmen: Sonja Gutt, Carsten Bauer, Dennis Gutt, Manuel Hauger, Thorsten Senger und Felix Zeller. (hac)