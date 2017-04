Donaueschingen Grüninger Eltern und Kinderbinden Palmen

Gottesdienst am Palmsonntag

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zum gemeinschaftlichen Palmenbinden trafen sich zahlreiche Eltern, links Uschi Kohler, rechts Magdalena Fischer, und Kinder auf der Kommunikationsfläche in Grüningen. Neben kleineren Handpalmen für die Kinder entstanden aus dem frisch geschnittenem Grün auch ein paar große Grüninger Traditionspalmen, die am kommenden Sonntag die Kirche schmücken werden. Der Wortgottesdienst in der Grüninger Kirche mit Segnung der Palmen beginnt um 10.30 Uhr. Bild: Christa Hauger