Donaueschingen Grüningen wächst weiter

Der Jahresrückblick zeigt: Zahl der Einwohner steigt zum Jahresende auf 770, Baumaschinen prägten das Bild des Ortes und werden dies auch 2017 tun. Der Neubau der Mehrzweckhalle ist weiterhin ein Thema.

Absperrgitter, Umleitungsschilder, Baumaschinen und überdimensionale Kabeltrommeln – sie waren es, die das Ortsbild seit dem vergangenen Frühjahr geprägt haben und auch im kommenden Jahr prägen werden: Breitbandkabel und Gasleitungen wurden unter Brigach und Bahngleisen hindurch, dann in sämtlichen Straßen des westlichen Teils Grüningens verlegt – momentan ist witterungsbedingt Ruhe eingekehrt, Fortsetzung folgt.

Für Ortsverwaltung und die Verantwortlichen des Musikvereines waren frühzeitig Verhandlungen und Absprachen für das dreitägige Brigachfest Anfang Juli vonnöten, denn jede Menge Baumaterial und Maschinenpark belagerten seinerzeit die Festwiese. Sowohl das Brigachfest als auch den Kappenabend Ende Januar, das Jahreskonzert vor wenigen Wochen oder das stimmungsvolle Musizieren am Heiligen Abend konnte der Musikverein sowohl für sich als auch für die Dorfgemeinschaft als Erfolge verbuchen.

Anhaltendes, gut hörbares Hundegebell am 20. und 21. August verkündete die badischen Meisterschaften des Vereines für Deutsche Schäferhunde, bei dem auch die Grüningerin Katrin Schneider mit ihrem Hund erfolgreich teilnahm. Gastgeber war der FC Grüningen. Dieser wurde auch im April für seinen Mut belohnt, sowohl zugunsten der Vereinskasse als auch der Dorfbevölkerung, etwas Neues zu probieren: Das Comedy-Trio Ignaz, Severin und Shaban, erstmals in dieser Konstellation auf der Bühne, zog erwartungsvolle Besucher in die Grüninger Halle. Die Karten waren bald nach Veröffentlichung des Termins vergriffen, die Aufführungen wurden zum absoluten Lacherfolg. Für mehrstündiges Lachen sorgte auch die Grüninger Theater AG mit ihrem Stück "Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft" Anfang November.

Außerhalb der Fasnet gestalteten die Rebberghexen das Leben im Dorf mit der Einladung zum Schlachtplatten- und Wildessen in und um ihr Hexenhisli mit. Die Feuerwehr trat neben ihren Proben zu einer Altmetallsammlung, zwei Tauschbörsen, der gemeinsamen Herbstprobe in Neudingen und mit kleinstem Personalaufwand zum Neujahrsschießen auf der "Wehrede" an.

Mit fünf Treffen und vier Ausfahrten bereicherte das Team "Seniorentreff" den Alltag der älteren Dorfbevölkerung. Sechs Öffnungstage mit Programm bot die Heimatstube. Die Neuauflage des lebendigen Advents fand guten Anklang. Die Tischtennisabteilung des Turnvereines lud dieses Jahr und lädt auch 2017 am 6. und 7. Januar zum Dreikönigsturnier in die Mehrzweckhalle ein. Anfang November übernahm Michael Böhm den Platz von Stadtrat Hans-Günter Buller. Bereits bei seinem Antritt machte Böhm klar, dass er auch 2017 für den – vor allem von den örtlichen Vereinen geforderten – Neubau der Mehrzweckhalle einstehen werde.

Einwohner

Zwei Ehepaare feierten das Fest der goldenen Hochzeit. Vier Todesfällen stehen acht Geburten gegenüber. Auch die Einwohnerzahl insgesamt entwickelt sich positiv. Zählte Grüningen Ende 2015 noch 752 Einwohner, ist die Zahl zum Ende diesen Jahres auf 770 angestiegen. (hac)