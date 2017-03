Donaueschingen Grüningen und Allmendshofen in der Warteschleife: Bregbrücke und Halle stehen vor Hindernissen

Grüningen und Allmendshofen in der Warteschleife: Bregbrücke und Halle stehen vor Hindernissen

Die Grüninger warten auf ihre Halle und die Allmendshofener auf ihre Bregbrücke. Gemeinsam haben sie, dass sie wohl auch noch ein bisschen länger warten müssen.

Bregbrücke

Die Brücke über die Breg, die die Kommunalpolitik nun schon seit über einem Jahr beschäftigt, wird in diesem Jahr wohl nicht mehr gebaut. Schuld daran sind die vollen Auftragsbücher der zuständigen Firmen. Zwar soll die Brücke demnächst abgerissen werden, der Ersatz soll jedoch erst im kommenden Jahr gebaut werden. "Wir können jetzt ausschreiben, mit dem Hinweis auf die Realisierung 2018", sagt Stadtbaumeister Heinz Bunse. So könnte vermieden werden, dass die Preissteigerung die Brücke noch teurer macht und vielleicht würde ein Unternehmen sich an der Ausschreibung beteiligen, dass sich schon für das kommende Jahr seine Auftragsbücher füllen möchte. Denn noch teurer sollte die Brücke nicht werden. Bereits zum zweiten Mal hat der Gemeinderat die Nachricht akzeptiert, dass sich die Kosten steigern. Mittlerweile sind es 700 000 Euro.

Halle Grüningen

Für Grüningen fehlt schlichtweg das Geld. Denn mit der Realisierung der Halle waren Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) verknüpft. Diese 600 000 Euro werden dieses Jahr jedoch nicht bewilligt. Die einzigen Mittel, die aus dem Programm nach Donaueschingen fließen, sind 138 000 Euro. Damit werden zwei private Projekte aus dem Schwerpunktbereich Wohnen in Neudingen und Pfohren gefördert.

Da nun die ELR-Förderung fehlt, stehen im städtischen Haushalt für 2017 die eingeplanten 600 000 Euro nicht zur Verfügung. Grund hierfür ist die Tatsache, dass der Gemeinderat den Beschluss gefasst hat, den Neubau nur dann zu realisieren, wenn die Zuschüsse rechtsverbindlich zugesagt werden. So wird das Thema dann noch einmal im Herbst aktuell, wenn der Gemeinderat den Haushalt für 2018 berät.

Wenig überrascht zeigte sich Ortsvorsteher Hans-Günter Buller: "Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass in diesem Jahr keine ELR-Mittel für Grüningen kommen werden", so Buller. Nun könnte man sich noch einmal über die Halle Gedanken machen und die Sparversion vielleicht etwas umplanen.

Enttäuscht zeigte sich der Grüninger Stadtrat Michael Böhm: "Es ist sehr bedauerlich und ein großes Ärgernis, dass die Realisierung mit den ELR-Mitteln verknüpft ist", sagt Böhm. Gerade in Zeiten, in denen das Zinsniveau so tief ist, müssten solche dringend benötigten Projekte realisiert werden. Sein Fazit: "Grüningen braucht die Halle."