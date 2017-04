Donaueschingen Grüningen soll Verkehrsleitsystem erhalten

Ortschaftsräte stellen Wunschliste für nächstes Jahr zusammen: Dreistündige Tour durch Grüningen bringt einiges zutage.

Etwa drei Stunden waren die Ortschaftsräte am Samstag auf Grüningens Straßen und Wegen unterwegs, um den einen oder anderen Mangel, Schaden und Reparaturbedarf ausfindig zu machen. Wünsche und Sorgen aus der Dorfbevölkerung wurden ihnen auf ihrer Tour keine entgegengebracht.

Sonne, Regen, Schnee und Eis im Wechsel haben den Holzbänken auf öffentlichen Plätzen, wie beispielsweise der Kommunikationsfläche bei Kirche und Rathaus zugesetzt, Moosablagerungen am Rebbergbrunnen und der abgebrochene Fahrbahnrand auf dem Weg Richtung Sportplatz: Deren Behebung wird ebenso auf der Haushalts-Wunschliste erscheinen wie die Befestigung des Containerstellplatzes am Dreschschuppen. Von der Notwendigkeit der Aufstellung von Hundekotbeutelspendern kombiniert mit Auffangbehälter überzeugten sich die Ortschaftsräte beim Streifen der stark frequentierten Gassi-Strecken an Rebberg und Sandweg. Wegen Beeinträchtigung privater Grundstücke bei Starkregen oder starkem Tauwetter soll im Bereich des abschüssigen Rebberghüttenwegs ein kleiner Erdwall zum Schutz aufgeschüttet werden.

In Augenschein nahmen sie die angestrebte funktionale Erweiterung des Musikerprobelokales und die damit verbundene Verlegung des behindertengerechten Rathaus-Zuganges. Aus Gründen der Sicherheit muss der festgestellten fehlenden Straßenbeleuchtung im zweiten Abschnitt des nahezu vollständig bebauten Gebietes Weidenäcker Abhilfe geschaffen werden.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema der Wegweiser und Beschilderung im Dorf durch die Ortsbegehung: Nach diversen Überlegungen und Ideen fand folgender Vorschlag allgemeine Zustimmung, nämlich das Ganze mit fachlicher Hilfe als ein sinnvolles Verkehrsleitsystem, das komplette Dorf betreffend, anzugehen und so den gegenwärtigen Schilderwald nicht noch mehr auszuweiten.

Auf weitere Haushaltsanmeldungen werden die Ortschaftsräte in der Sitzung am Mittwoch, 19. April um 19 Uhr eingehen, ebenso ist Mehrzweckhallen-Neubau Thema.