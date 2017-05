Donaueschingen Grüne sind mit Flächennutzung nicht grün

Kritik an Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2020 an mehreren Punkten. Argumentation mit Kultur- und Hochwasserschutz

Baar – Der vom Gemeindeverwaltungsverband für die drei Städte Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen erarbeitete Flächennutzungsplan 2020 wurde im Jahr 2013 erstmals geändert. Gegenwärtig liegt die zweite Änderungsvorlage in der Endfassung vor und befindet sich in der Phase der öffentlichen Anhörung durch den Gemeindeverwaltungsverband.

Der Ortsverband Städtedreieck von Bündnis 90/Die Grünen meldet sich nun mit einigen kritischen Anmerkungen bezüglich der geplanten Erweiterung von Gewerbeflächen und auch zur städtebaulichen Entwicklung zu Wort.

In einem Schreiben an den Verwaltungsverband artikulieren die beiden Grünen-Ortsverbandsvorsitzenden Maren Ott und Peter Albert unter anderem ihr Unverständnis darüber, dass die Ausweitung der Gewerbefläche Benediktsholz in Hüfingen für die Vergrößerung des Lidl-Zentrallagers "schon jetzt wieder notwendig ist und nicht bereits beim Planungsbeginn beantragt" wurde. Die Grünen wittern eine "Salamitaktik", die "Misstrauen weckt", und fordern eine verbindliche Zusage, dass eine weitere Ausdehnung der dortigen Gewerbefläche unterbleibt, da eine solche Folgen für den Biotop- und Hochwasserschutz, das Landschaftsbild, die Verkehrbelastung und die Lärm-Emission habe.

Auch die Flächen-Neuausweisung im Hüfinger Gewerbegebiet Kopfacker wird vom Grünen-Ortsverband kritisiert. Hier argumentiert man kulturhistorisch mit archäologischen Funden aus der Römerzeit – und zeigt sich irritiert darüber, dass eine Kommune, die als Leitbild "Ökologie, Geschichte und Kunst" hat, "derart leichtfertig mit dieser wertvollen Fläche" umgehe, schließlich sei anzunehmen, dass die historische Römerstraße in diesem Bereich verlaufe. Daher fordern die Grünen "intensive Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz" und nötigenfalls Probe-Baggerungen unter der Ägide des Landesdenkmalamts. Schließlich stehe nicht weniger als die "Glaubwürdigkeit der Stadt Hüfingen mit ihrer Ausrichtung auf historische Themen und ihrer Verantwortung für das römische und auch alamannische Kulturerbe auf dem Spiel".

Die durch den Klimawandel forcierte Hochwassergefahr bereitet der Öko-Partei ebanfalls Kopfzerbrechen: So lehnt der Ortsverband die Gewerbeflächenerweiterung Niederwiesen ab: Zwar biete der Wolterdinger Damm momentan einen probaten Schutz für das Bräunlinger Hochwassser-Risikogebiet, die Grünen fürchten jedoch, dass weiterer Siedlungsbau in solchen Flächen zu immer mächtiger dimensionierten Hochwasserschutzanlagen führt. "Wie hoch soll der Damm in Wolterdingen jemals werden?", fragen sie sich.

Im Kontext der geplanten Installation einer Solarenergie-Anlage an der Bahntrasse bei Döggingen diagnostiziert der Ortsverband eine falsche Prioritätensetzung: Zuerst sollten Anlagen auf bereits versiegelten Flächen errichtet werden – wie beispielsweise auf Dachflächen und Parkplätzen.

Auch der geplante Bau eines Vollsortiment-Supermarktes im Bräunlinger Industriegebiet Weihereschle wirft für die grünen Kommunalpolitiker Fragen auf – jedoch nicht der Einkaufstempel an sich, sondern vielmehr die Tatsache, dass dem Investor auch die Bebauung des Restgrundstückes überlassen werden soll.

Die großen Brachflächen am Sägewerk von Fürstenberg Holz in Hüfingen sollten aus der Perspektive des Grünen-Ortsverbands proaktiv mit allen Beteiligten und Verantwortlichen angegangen – und zeitnah Entwicklungsperspektiven für diesen Bereich erarbeitet werden.

Der Plan

Insgesamt sollen durch die zweite Änderung des Flächennutzungsplanes in Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen 13,1 Hektar zur Bebauung freigegeben werden. Rund drei Viertel der Fläche nimmt dabei die Erweiterung der Grünfläche der Golfanlage Aasen ein. Die Gewerbeflächen in Hüfingen und Bräunlingen schlagen (inklusive Ausgleichsmaßnahmen) mit rund sechs Hektar zu Buche.