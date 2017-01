Baar Grüne regen Verkehrsbüro an

Im Bereich Tourismus und Umwelt arbeiten die Städte Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen schon eng zusammen. Die Grünen schlagen vor, dies auch beim Thema Verkehr zu tun.

In Donaueschingen gibt es das Verkehrskonzept, in Hüfingen sorgt die Verkehrsbelastung auf der Schaffhauser Straße für reichliche Diskussionen und in Bräunlingen ist zu sehen, wie eine Stadt durch eine Umfahrung verkehrstechnisch entlastet werden kann. Doch die Städte können nicht losgelöst betrachtet werden. Das Umleiten von Verkehrsströmen hat auch immer Einfluss auf die Nachbarn. Deshalb haben die Grünen im Städtedreieck nun einen Vorstoß unternommen und einen Brief an Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser geschrieben, der auch gleichzeitig der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Donaueschingen ist.

"Die drei Städte sind verkehrstechnisch so stark miteinader verzahnt, dass jedes neue Konzept einer Stadt meist auch Auswirkungen in den anderen beiden Städten hat, die zu beachten sind", heißt es in dem Schreiben. Deshalb sei es wichtig, gemeinsame städteübergreifende Überlegungen in Sachen Verkehrsführung anzustellen. Als Beispiel für fehlende Absprachen führen die Grünen den Radwegebau zwischen Hüfingen und Donaueschingen an. Hier sei der Eindruck entstanden, dass es zwischen den Stadtverwaltungen bisher keine engeren Abstimmungsgespräche gegeben habe. Und auch mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern sei in Hüfingen bisher auch nicht gesprochen worden.

Lösungen müssten auch für die stark befahrenen innerörtlichen Straßen erarbeitet werden – wie die Friedrich-Ebert-Straße und der Hindenburgring in Donaueschingen, die Donaueschinger- und Hauptstraße, sowie der gesamte Süden für Hüfingen, sowie die Hüfinger Straße in Bräunlingen. Aber auch die Stadtteile wie Wolterdingen und Pfohren würden unter enormer Verkehrsbelastung leiden. "Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit auf kultureller Ebene, sowie in Fragen des Umweltschutzes, erscheint es uns nur konsequent, auch in Verkehrsfragen enger zusammen zu arbeiten und hier ein übergreifendes und transparentes Konzept zu entwickeln und zu erwägen, ob in solch einem Prozess auch die Bürger beteiligt werden können." Eine Art "Verkehrsbüro" analog zum "Umweltbüro" des GVV wäre denkbar, so die Grünen.