Donaueschingen Großes Stühlerücken leitet am Donaueschinger Fürstenberg-Gyxmnasium Prüfungs-Marathon ein

Für 97 Schülerinnen und Schüler beginnt am Dienstag das schriftliche Abitur mit einer Klausur im Fach Deutsch

Bald werden sie wieder im Stadtbild auftauchen: Familienzweitwagen, bei denen auf der Heckscheibe der Schriftzug "Abitur 2017" zu sehen ist. Doch bevor die jungen Erwachsenen ihre allgemeine Hochschulreife öffentlich dokumentieren können, müssen sie die Abi-Prüfungen bestehen. Für 97 Fürstenberg-Gymnasiasten wird's ab dem morgigen Dienstag ernst, los geht der Prüfungs-Marathon mit dem Fach Deutsch. Für 23 Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums und deren 76 Altersgenossen vom Wirtschaftsgymnasium endet heute dagegen das große Zittern mit dem Deutsch-Abitur.

Die Abi-Prüfungen setzen sich am Fürstenberg-Gymnasium aus den fünf gewählten Kernfächern zusammen. Vorgegeben sind Deutsch, Mathe und eine Fremdsprache. Das vierte Fach muss entweder eine weitere Fremdsprache oder ein naturwissenschaftliches Fach sein. Das fünfte Fach darf aus allen Fächern des Pflichtbereichs frei ausgewählt werden. Vier der Prüfungen sind schriftlich abzulegen, dazu kommt eine mündliche Prüfung aus einem Fach eigener Wahl. Diese kann durch eine besondere Lernleistung ersetzt werden, zum Beispiel eine Teilnahme an dem Wissenschafts-Wettbewerb "Jugend forscht".

Für fast alle Abitur-Prüfungen wird die Sporthalle der nahen Erich-Kästner-Schule zum Riesen-Klassenzimmer. Laut Rektor Mario Mosbacher ist die Halle sehr gut geeignet – weil sie gut belüftet und sehr hell sei. Außerdem reichten vier Lehrer aus, um die Schüler zu beaufsichtigen. Würden die Prüfungen in den Räumen des Fürstenberg-Gymnasiums geschrieben, müssten mindestens drei Klassenzimmer belegt und mit jeweils zwei Lehrern als Aufsichtpersonal ausgestattet werden. Der Umzug sorgt also dafür, dass weniger Unterricht ausfällt und dass die Fünft- bis Elftklässler nicht zwei Wochen lang auf Samtpfoten durchs Schulhaus schleichen müssen.

Die Prüfungsunterlagen fürs Deutsch-Abi befinden sich schon seit einigen Tagen im Fürstenberg-Gymnasium. Angst vor einem Einbruch, so wie vor Kurzem an einem Stuttgarter Gymnasium geschehen, wo die Prüfungsaufgaben in Mathematik und Englisch geöffnet wurden, hat Rektor Mosbacher nicht. Der Tresor, in dem sich die Aufgaben befänden, sei mehrfach alarmgesichert. Pflichtlektüre war für die Zwölftklässler Max Frisch' "Homo faber", Georg Büchners "Dantons Tod" und Peter Stamms "Agnes". Zur Wahl stehen außerdem ein lyrisches Thema, ein Essay oder eine textbezogene Erörterung zu einem Sachthema. Die Bearbeitungszeit beträgt fünf Stunden.

Ende Juni, Anfang Juli folgen am Fürstenberg-Gymnasium die mündlichen Prüfungen. Den letzten und allerschönsten Termin ihrer Schulkarriere werden die hoffentlich 97 FG-Abiturienten am Samstag, 8. Juli, in der Bräunlinger Stadthalle haben – denn dort findet der Abiball statt.