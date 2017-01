Donaueschingen Großes Jubiläum: Pfohren feiert weltweit

Bernd Dörr kreiert die Homepage zum Jubiläum. Die Inhalte machen Lust auf die große Feier.

1200 Jahre ist jene Urkunde alt, die Kaiser Ludwig, der Sohn von Karl dem Großen, am 4. Juni 817 unterzeichnete. Darin überträgt der als Ludwig der Fromme bezeichnete Regent steuerliche Einkünfte in Pfohren und 25 anderen Orten an das Kloster St.Gallen. Diese Urkunde ist die älteste bekannte Schrift, die Pfohren dokumentiert. Entsprechend wird in diesem Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen und einem großen Fest (30. Juni bis 2. Juli) das 1200-jährige Bestehen des Donaueschinger Stadtteils gefeiert.

Seit rund zwei Jahren laufen die Vorbereitungen im Festkomitee und viele die derzeit 1578 Einwohner leisten ihren Beitrag, damit das Fest ein voller Erfolg wird und in guter Erinnerung bleibt. Einer von ihnen ist Bernd Dörr. Er hat die offizielle Internet-Homepage entwickelt und sorgt somit dafür, dass das Jubiläum weltweit verfolgt werden kann. Seit wenigen Tagen ist sie freigeschaltet. "Die Seite befindet sich aber noch im Aufbau und die Inhalte werden natürlich ständig aktualisiert und das Angebot ausgeweitet", erzählt Dörr. So sollen alle am Jubiläum Interessierten informiert bleiben, auch wenn sie einmal selbst nicht dabei sein können.

Der bei Mall Umweltsysteme beschäftigte Bernd Dörr ist kein Software-Spezialist. Er ist eher wie die berühmte Jungfrau zu ihrem Kind zu dieser fürs Jubiläum wichtigen Aufgabe gekommen. Spaßeshalber hatte er zum gemeinsamen 50. Geburtstag, den seine Frau Jutta und er mit Freunden am Wochenende groß feiern werden, eine Homepage kreiert. Und da sich bis dato vom Festkomitee niemand hatte finden lassen, wurde er von Ferdinand Wolf, Schwager und stellvertretender Ortsvorsteher, angesprochen. Herausgekommen ist ein Produkt, das informiert und mit vielen Bildern auch Lust auf die Jubiläumsfeierlichkeiten macht.

Die Seite konzentriert sich inhaltlich hauptsächlich auf das große Festwochenende vom 30. Juni bis 2. Juli, das schließlich zum großen Publikumserfolg werden soll. Mit zwei Klicks findet der Leser das nun weitgehend stehendende Programm zum mittelalterlich gestalteten Fest auf der Wiese zwischen Entenburg und Donau. Mit vielen Bildern bietet Bernd Dörr einen Eindruck, wie das Fest mit mittelalterlichem Spektakulum, Greifvogelschau, Markt und Live-Musik zum Spektakel werden könnte. Mit entsprechenden Links zu den Bühnen-Acts oder den Schaustellern kann sich jeder noch besser einen Eindruck verschaffen, was ihn bei diesem Fest erwarten wird. Eine Attraktion wird sicherlich auch das mittelalterliche Badezelt werden. Hier werden die Festgäste im Zuber ein reinigendes Bad nehmen können. "Dieses Badezelt ist so neu, dass es derzeit noch keine Bilder davon gibt", sagt Dörr. Eine Zeichnung findet sich aber auf seiner Seite.

Die Pfohrener Vereine, die mit ihren Ständen mitwirken wollen, sind bereits aufgeführt. Was sie genau bieten werden, wird nach und nach aufgeführt, wenn die Speisekarten feststehen. Ein historischer Abriss darf auf solch einer Seite nicht fehlen. Diesen haben sein Bruder Gerd Dörr und Ernst Zimmermann verfasst, der Herausgeber der Dorfchronik ist. Eine Bilderstrecke gewährt hier Blicke auf längst vergangene Tage.

Die Homepage wird von Bernd Dörr in den nächsten Wochen mit Texten und Bilder ständig erweitert und aktualisiert. Hier hofft er natürlich auch auf Zuarbeit aller Beteiligten, die ihn mit Informationen rund ums Jubiläum füttern sollten. Auch ein Pressespiegel zur Dokumentation aller Fest-Aktivitäten ist vorgesehen.

Die Homepage

Die offizielle Internetadresse lautet www.1200-Jahre-pfohren.de. Diese muss man sich aber nicht merken. Über Google ist die Seite über die Stichworte 1200, Jubiläum und Pfohren aber leicht zu finden. Auf Facebook ist man unter "Dorfjubiläum Pfohren" präsent.