Hüfingen Großer Blumenteppich am Hüfinger Herrgottstag

Ausschuss hat sich gestern Abend mehrheitlich dafür entschieden

Zum Hüfinger Herrgottstag, dem Fronleichnamsfest am Donnerstag, 15. Juni, wird es wieder einen großen und durchgängigen Blumenteppich entlang der Hauptstraße geben. Der Fronleichnamsausschuss hat dies mit Mehrheit beschlossen, auch auf Grund der positiven Resonanz der Anlieger. Auch wenn nicht mehr alle Blumenarten vorhanden sind, wollen die Bürger die große durchgehende Version legen, die man zuletzt vor zwei Jahren bewundern konnte. Wer bei der Blumensuche und auch beim Blumenlegen noch mithelfen kann, soll sich bitte im Pfarrbüro melden (Telefon 0771-61295). Es werden dringend noch helfende Hände gesucht. Weiterhin werden die Anlieger der Hauptstraße gebeten, ihre Häuser für den Hüfinger Herrgottstag zu schmücken und zu beflaggen. Der Tag beginnt um 8.30 Uhr mit der Prozession in die Kirche, 10 Uhr: Festgottesdienst mit dem Projektchor der Seelsorgeeinheit ( Missa in C. die sogenannte Spatzenmesse von W.A. Mozart unter der Leitung von Hubert Stinner), Festprediger: Michael Maas. Etwa 11.15 Uhr Platzkonzert der Stadtmusik Hüfingen auf dem Kirchplatz mit Bewirtung im Pfarrheim und Pfarrgarten. Anbetung der Allerheiligsten. Zwischen 13 Und 15 Uhr Orgelmeditationen in der Stadtkirche. 15.30 Uhr Andacht vor dem Allerheiligsten. Bild: Gabi Lendle