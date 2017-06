Donaueschingen Große Pläne für das Donaucenter II: Hinterer Bereich soll attraktiver werden

Der Eigentümer des Donaucenters II plant einen Umbau: Der Eingang des Bereichs, wo Euronics untergebracht war, soll vorverlegt werden. Geplant sind dort ein Lebensmittelgeschäft und eine Drogerie. Sporgeschäft, Fitnessstudio und Sozialkaufhaus werden bleiben.

Groß waren die Hoffnungen im Herbst 2013: Im Donaucenter II wurde gefeiert. Die Sanierung gerade abgeschlossen und Euronics XXL und Sport Denzer eröffneten ihre Filialen. Doch die Hoffnung, dass endlich das Donaucenter II dauerhaft voll vermietet ist, platzte, als der Elektrofachhandel im August vergangenen Jahres mitteilte, Donaueschingen wieder zu verlassen.

Nun soll das Problem ein für alle mal gelöst werden und der hintere Teil des Gebäudes umgebaut werden. 2015 hatte das Donaucenter II den Besitzer gewechselt. Ursprünglich hatte der neue Eigentümer das Gebäude eigentlich gekauft, um es dauerhaft zu vermieten. Die Bestandsmieter Intersport Denzer, das Fitnessstudio "Clever fit" und das Sozialkaufhaus Secondo werden auf jeden Fall im Donaucenter II bleiben. Doch Sorgenkind ist der Bereich, wo einst Bauhaus und Euronics zu finden waren. Denn baulich ist die Situation dort alles andere als optimal. Der Eingang zum hinteren Bereich ist gut sieben Meter nach hinten versetzt und von der Hagelrainstraße kaum wahrzunehmen.

Die Psychologie spielt hier eine große Rolle: Der neue Eigentümer erklärt es an einem einfachen Beispiel. Ob zum Eingang einer Bäckerei ein oder zwei Stufen hochführen, kann einen Unterschied zwischen zehn und 15 Prozent im Umsatz ausmachen. Und eben genauso sei es beim Donaucenter II. Der hintere Eingang wird von den Kunden nicht wahrgenommen. Wer im vergangenen Jahr die Hagelrainstraße entlang fährt, dem kam eher in den Sinn, neue Sportklamotten zu kaufen. Der Kauf eines USB-Sticks oder Ähnlichem kam einem hingegen nicht ins Gedächtnis.

Das möchte der neue Eigentümer ändern und plant einen Umbau. "Das Donaucenter II soll zu einem langfristig attraktiven Nahversorgungszentrum werden", so der Eigentümer. Wie viel investiert werden soll, steht noch nicht fest. Die Planungen laufen gerade erst an. Der Gemeinderat hat sich schon positiv dazu geäußert. Neben der Vorverlegung des Eingangs stehen auch schon die Segmente fest, die im hinteren Bereich angesiedelt werden. Sowohl eine Drogerie als auch ein Lebensmittelhandel sollen dort zu finden sein. Letzteres soll laut Eigentümer keine Konkurrenz zum Vollsortimenter im benachbarten Donaucenter II sein, denn im Gespräch ist ein Discounter. "Vollsortimenter und Discounter ergänzen sich in der Regel", so der Eigentümer. Ein Nutzungsmix aus Vollsortimenter, Discounter, Drogerie, Intersport und Fitness funktioniert an vielen anderen Standorten sehr gut. Beispiele wären hier Renningen oder Bad Reichenhall.

Donaucenter II

Das Gebäude stammt aus den 1980er Jahren. Im Untergeschoss befand sich bis 2010 der Baumarkt „Bauhaus“. Café, Kneipe, China-Restaurant und Fitness-Center folgten. Geblieben ist nach kurzem Intermezzo der Paintball-Arena nur das Second-Hand-Warenhaus Secondo. 2013 dann gleich drei Neueröffnungen: Euronics, Intersport Denzer und das Fitnesscenter „Clever fit“ zogen damals in das Donaucenter II. Zeitgleich wurde auch das Donaucenter I für rund fünf Millionen Euro modernisiert.