Donaueschingen Große Ehre für Reinhold Schöndienst

Gesamtkommandant Edgar Schiesel hat Reinhold Schöndienst mit dem silbernen Feuerwehrehrenkreuz des Bundes ausgezeichnet

Pfohren (bom) Eine der Stützen innerhalb den Gesamtfeuerwehren in Donaueschingen ist die Einsatzabteilung Donaueschingen, die nach Inbetriebnahme der neuen Leitstelle am Schwarzwald-Baar-Klinikum im Einsatzfall bei Bränden in Aasen, Heidenhofen und so wie bisher in Neudingen automatisch alarmiert wird. Auch bei einem Gefahrgutunfall erfolgt die Alarmierung der Einsatzabteilungen in Pfohren und Wolterdingen umgehend.

Mit Beginn des neuen Jahrzehnts ist der Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges geplant. Die Abteilung geht offensiv in die sich kontinuierlich weiter entwickelnden Herausforderungen und setzt auf eine umfassende Ausbildung ihrer 37 Einsatzkräfte. Eine gut strukturierte Jugendfeuerwehr ermöglicht einen regelmäßigen Übertritt junger Mitglieder zu den Aktiven.

In diesem Jahr kamen Eva Schiesel und Jerimi Fritschi neue zur Wehr. Tobias Kammerbauer nahm die Beförderung zum Feuerwehrmann entgegen. Mehrere Aktive nutzten zudem die Gelegenheit zur freiwilligen oder gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildung in Erster Hilfe, Atemschutz oder LKW-Rettung.

2016 erhielt die Abteilung zudem neue Einsatzkleidung für die Atemschutzträger und eine Atemschutznotfalltasche. Zwei Einsätze im Brandfall, vier Einsätze mit technischer Hilfeleistung, vier Fehlalarme und einer in Funktion einer technischen Einsatzleitung hielten die Wehr auf Trab. Hinzu kamen 19 Proben, zehn Lehrgangsangebote und unzählige Ausschusssitzungen aufgrund des 150. Geburtstages.

Ein fixer Bestandteil der Einsatzwehr ist zudem die Altersmannschaft, deren Sprecher Dieter Ohnmacht sich während der Dienstversammlung spontan bereit erklärte die Feuerwehrkapelle in den Vorbereitungen zu ihrem 150. Jubiläum zu unterstützen. Gesamtkommandant Edgar Schiesel war gekommen, um Abteilungskommandant Reinhold Schöndienst für sein Engagement zum Wohle der Feuerwehr mit dem silbernen Feuerwehrehrenkreuz des Bundes auszuzeichnen. Kreisjugendfeuerwehrwart Marcus Ohnmacht erhielt für 25 aktive Tätigkeit das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.

Im neu auf fünf Jahre gewählten Verwaltungsrat wirken erstmals Robert Mergl, Sebastian Avallone in der Funktion des Kassierers, Alois Fritschi und Schriftführer Tobias Kammerbauer mit. Für eine weitere Amtszeit gehören Stefan Wolf, Michael Braun, Joachim Bausch, Marcus Ohnmacht und Kommandant Reinhold Schöndienst dem Gremium an. Nach 25 Jahren trat Franz Bollin vom Amt des Säckelmeisters zurück, Tobias Ketterer legte sein Amt als Schriftführer nieder.