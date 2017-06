Donaueschingen Gregorifest als Publikumsmagnet

Spaß und Spiel im Residenzviertel: Das gab es am Montag bei der jüngsten Auflage des traditionellen Donaueschinger Kinderfests.

Spiel, Spaß – und hoffentlich Losglück am Schluß: Das älteste Kinderfest der Baar wusste auch in seiner jüngsten Ausgabe durchweg zu überzeugen. Gegen 13.45 Uhr mäanderte der Festumzug, angeführt von "Grafin" Leni und "Graf" Leon, die nicht nur namenstechnisch ein ideales Grafenpaar abgaben, über die Karlstraße in Richtung Residenzgelände.

Dort angekommen, hatten die beiden 9-Jährigen die Ehre, selbst einige Worte von der Bühne zu sprechen, ehe Oberbürgermeister Erik Pauly und Erbprinz Christian zu Fürstenberg die über 420 Jahre währende Tradition des Donaueschinger Historien-Kinderfests sodann offiziell in die neueste Auflage schickten.

Deutlich lauter als deren kurze Ansprachen waren freilich die drei Böllerschüsse, die wenig später über Donaueschingen hallten. Und so hieß es denn auch nicht nur sprichwörtlich: Feuer frei für den Spielspaß! An rund zehn Stationen konnte sich der Nachwuchs austoben – und sich bis in die frühen Abendstunden die Lose erklettern, erwerfen oder erhämmern.

