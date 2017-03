Donaueschingen Graue Haare  buntes Leben: Aktionswoche in Donaueschingen vom 8. bis 14. Mai

Die Donaueschinger Pfarrgemeinde Dreifaltigkeit und viele Kooperationspartner bieten im Rahmen der Aktionswoche zum Thema Älterwerden ein vielseitiges Programm für ältere Menschen an.

Immer mehr Menschen werden immer älter. Diese demografische Entwicklung und der damit verbundene Strukturwandel verändern die Gesellschaft spürbar – auch in den Kirchengemeinden. Die Diözese Freiburg hat sich aus diesem Grund zur Themenwoche "Älterwerden" entschieden, an der sich vom 8. bis 14. Mai möglichst viele Kirchengemeinden beteiligen sollen.

Die Donaueschinger Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit hat dies schnell aufgegriffen. Auf Initiative von Marianne Riedmaier und Traudel Scheu vom Altenwerk haben sich viele Verantwortliche aus den Gruppierungen getroffen, um die Aktion "Graue Haare – buntes Leben" mit Aktionen und Leben zu füllen. Herausgekommen ist ein kreatives und ansprechendes Wochenprogramm für ältere Menschen, gleich welcher Konfession.

Alle, die sich angesprochen fühlen, können teilnehmen. "Ich freue mich, dass wir problemlos so viele Kooperationspartner finden konnten, die mitmachen", sagt Marga Konn, die als Pfarrgemeinderatsvorsitzende die Fäden in der Hand hält. Mit im Boot sind als Partner die katholische Frauengemeinschaft (KFD), Kolpingsfamilie, Gymnastikgruppe, Sozialstation, Altenheim, Ministranten, Gemeindeteam, evangelische Christusgemeinde, Kinderchor, Realschule, Museum Art Plus sowie die Stadtbücherei. Diese wird in der Aktionswoche einen speziellen Büchertisch mit Lesematerial in Großschrift und Hörbüchern bereitstellen.

Alle Mitwirkenden möchten damit kreativ und multidimensional auf das Thema "Älterwerden" hinweisen, Menschen unterschiedlichen Alters zusammenbringen und Wege zur Gestaltung des Lebens im Alter aufzeigen.Und das wird geboten:

Dienstag, 9. Mai: 14 bis 15.30 Uhr: Führung durch die Sozialstation Elisabeth, 19.30 Uhr: Marienprozession im Park beim Altenheim St. Michael.

Mittwoch, 10. Mai: 8.30 Uhr: Häkeln in der Realschule, 10.30 Uhr: Ringzug nach Hüfingen, Führung durchs Römerbad, anschließend Wanderung nach Bräunlingen und Heimfahrt; 15 Uhr: Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus, 16 Uhr: Kinderchor der Seelsorgeheinheit Heilige Dreifaltigkeit besucht Altenheim St. Michael, 20 Uhr: Vortrag zum Thema "Patientenverfügung", Gasthaus Ochsen.

Donnerstag, 11. Mai: 9 Uhr: Seniorenfrühstück mit Kabarett von Ulrike Lohrer, Mariensaal; 16 Uhr: Führung durchs Museum Art Plus mit der Musikschule.

Freitag, 12. Mai: 19.30 Uhr: 50-plus-Party mit Hits, Schlagern und Filmmusik aus den 60er- bis 80er-Jahren im Mariensaal.

Sonntag, 14. Mai: 11 Uhr: Wortgottesdienst mit dem Chor New Spirit, St. Marien Kirche, anschließend zum Abschluss Suppensonntag.

Infos zur Aktionswoche erteilt das Pfarrbüro unter Telefon 0771/897820.