Donaueschingen Golfer unterstützen krebskranke Kinder mit Charity-Turnier

Zum neunten Mal treten am Öschberghof 80 Golfer bei "Golfen mit Herz" an. Der Erlös kommt an Krebs erkrankten Kindern zugute.

Sie schlagen den kleinen weißen Ball beim Abschlag möglichst weit, befördern ihn mit möglichst wenig Schlägen vom Fairway auf das Grün und lochen ihn dann noch gekonnt ein – aus Spaß am Golfspiel. Die Damen und Herren beim Charity-Turnier "Golfen mit Herz", das am kommenden Samstag, 8. Juli, bereits zum neunten Mal über den Platz am Donaueschinger Öschberghof geht, tun dies außerdem für einen guten Zweck.

"Mit dem an diesem Tag erspielten und gespendeten Geld werden hilfsbedürftige krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in der Region unterstützt", bestätigen Charity-Manager Hans-Josef Schütz und Steffen Würth, Kuratoriumsmitglied des Fördervereins Krebskranker Kinder Freiburg "Helfen hilft". Über diese Organisation werden die Hilfsprojekte geprüft, koordiniert und letztlich abgewickelt. "Golfen mit Herz" selbst ist eine europäische Stiftung, die den eingespielten Betrag noch einmal verdoppelt.

2016 durften sich die beiden Turnier-Verantwortlichen aus Donaueschingen und Bräunlingen über die Rekordsumme von 55 000 Euro freuen. Die ist inzwischen größtenteils angelegt. Jetzt hoffen Hans-Josef Schütz und Steffen Würth, das Ergebnis noch einmal toppen zu können, damit noch mehr Familien geholfen werden kann.

"Es sind wieder viele Hilfegesuche eingegangen", sagt Würth. "Wir haben auch in unserer Region immer mehr an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche quer durch alle Gesellschaftsschichten. Manche Familien trifft es besonders hart und sie geraten dadurch auch in eine finanzielle Schieflage. Hier, direkt an der Basis, setzen wir an."

Den wichtigsten Part haben dabei die 80 Golfer, die am Samstag ab 9.30 Uhr an den Start gehen, die 18 Lochsponsoren, eine große Tombola und natürlich die vielen freiwilligen Spender. Einen bedeutsamen Anteil am finanziellen Erfolg der Charity-Veranstaltung hat der Öschberghof, der den Platz kostenlos zur Verfügung stellt und die Gäste bewirtet. "Trotz umfangreicher Umbaumaßnahmen ist uns die Durchführung des Turniers auch in diesem Jahr sehr wichtig", sagt Hoteldirektor Alexander Aisenbrey.