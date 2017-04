Donaueschingen Glosse: Das Osterreh

Ist der Osterhase krank? Oder wurde SÜDKURIER-Redakteur Christian Nick schlicht Zeuge, wie sich ein bislang unterprivilegiertes Wesen sein Recht nahm, ebenfalls als österlicher Kurier arbeiten zu dürfen?

Ja, ja, es ist bekannt: Die Emanzipation treibt bisweilen völlig seltsame Stilblüten aus: Mittlerweile können auch Frauen Fahrräder reparieren, Männer bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" heulen, ein SPD-Kanzlerkandidat sozialdemokratische Politik ankündigen und Chinesen sogar amerikanische iPhones zusammenschrauben. Verrückte Welt!

Aber manche Phänomene sind schlicht nicht damit zu erklären, dass sich jemand einfach sein Recht nimmt und tut, was längst überfällig ist: Ratlos stand der Betrachter vor jener Erscheinung, die sich ihm urplötzlich in einem Donaueschinger Vorgarten präsentierte. Was ist das denn? Vom österlichen Mümmeltier hat ja selbst der vierjährige Kevin-Peter schon oft gehört: Osterhase? Klar, das ist der, der die Playstation bringt. Oder so.

Etwas ältere Brauchtumsexperten wissen zwar zu berichten, dass der hauptberuflich tätige Osterhase schon immer Stellvertreter hatte – in einigen Gebieten der Schweiz war der Kuckuck österlicher Eierlieferant, in Teilen Westfalens schaute der Osterfuchs vorbei. In Thüringen sollen die Eier dereinst vom Storch ausgeliefert worden sein – dieses Modell wäre doch auch was für die Baar! – und in Böhmen gab es ohne den Lieferservice vom Gockel kein Ei zum Osterfest.

Aber das ist lange her. Damals gab es eben nur Ei – ganz ohne phone und so. Aber ein Osterreh? Davon hat man nicht nur in hiesigen Breitengraden noch nie etwas zu hören bekommen. Ein Fake-Osterhase! Ob Donald Trump da seine Finger im Spiel hat? Das keck kuckende Kitz wurde denn auch prompt befragt, schwieg sich aber konsequent über seine Motivlagen aus. Intensive Bestechungsversuche mit Mohrrüben scheiterten ebenfalls kläglich, ehe sich das scheue Osterreh mit der Begründung verabschiedete, es müsse noch so einige Hühner-Produkte ausliefern.

Es ist einfach nicht mehr wie immer in diesen unruhigen Zeiten. Lug und Trug herrscht beim Osterfest, wenn jetzt schon ein Reh die Eier trug. Doch dann lieferte ein Blick ins schon etwas angestaubte Biologiebuch die Erleuchtung: Macht alles Sinn – denn dreimal raten, wie Zoologen das Reh nennen? Die Antwort: Trughirsch.