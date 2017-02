Donaueschingen Glasfasernetz wächst schnell im Norden Donaueschingens

Der Zweckverband Breitbandversorgung informiert die Donaueschinger Bürger über den Fortschritt bei den Verlegearbeiten des Glasfasernetzes.

Das Glasfaser-Netz im Schwarzwald-Baar-Kreis wird schnell ausgebaut. Am Dienstagabend informierte Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung, 30 Zuhörer im Sitzungssaal des Landratsamtes Donaueschingen.

Die Bauarbeiten für den Hauptstrang sind von Mai bis zum Jahresende vorgesehen. Noch 2017 werden Leitungen im nördlichen Bereich Donaueschingens verlegt. Von der Humboldtstraße und Gymnasium, über die Fohrenhöfe in Höhe des Donaueschinger Flugplatzes, über den Golfplatz Öschberghof und das Gewerbegebiet Aasen bis nach Heidenhofen sollen die Häuser die Möglichkeit bekommen, sich ans schnelle Internet anzuschließen.

Jochen Cabanis hofft auf eine wirtschaftlich sinnvolle Quote von 50 Prozent der Anlieger. Pro Haus sind sechs Kabelröhrchen vorgesehen in die nach Bedarf die Glasfaserleitungen eingeblasen werden. Für Gewerbebetriebe werden zwölf Leitungen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Die Leitungen auf öffentlichem Grund übernehmen der Landkreis und die Gemeinden, auf privatem Grund muss der Eigentümer die Kosten übernehmen: Je nach Anforderung sind 1000 bis 2000 Euro nötig.

Der 2014 gegründete Zweckverband habe in den vergangenen zwei Jahren 100 Millionen Euro investiert, um Wohn- und Gewerbegebiete mit Glasfaser zu erschließen. 20 Millionen Euro stehen für Ortsnetze in Donaueschingen auf dem Plan. Sie ermöglichen zukünftig bis zu vier Gigabit pro Sekunde, während aktuell nur bis 200 Megabits möglich seien.

Die alten Kupferleitungen, auf denen Fernsehprogramme oder Telefongespräche von einem Verteilerkasten in die Wohnungen kommen, werden mit immer mehr Teilnehmern und zunehmender Leitungslänge auch immer langsamer. Glasfaserleitungen hingegen liefern eine Bandbreite, die auch für zukünftige Bedürfnisse wie Gesundheitsdienste, Heimbüro, Haussteuerungen, unzählige Fernseh-Kanäle, Telefon und umfangreicher werdende Internetdienste problemlos ausreichen.

"Der Glasfaser geht unterwegs nicht die Puste aus", sagt Cabanis, "damit beginnt die Zukunft schon heute."