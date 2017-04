Donaueschingen Gericht kippt mildes Drogenurteil

Paketfahrer aus Donaueschingen soll wegen gewerbsmäßigen Drogenhandel für mehr als drei Jahre ins Gefängnis

Donaueschingen/Konstanz (emv) Aus einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren wurden für einen 48-jährigen Paketfahrer aus Donaueschingen gestern durch Urteil des Landgerichts Konstanz drei Jahre und drei Monate Haft. Der wegen Drogenhandels in sechs Fällen bereits verurteilte Mann konnte es kaum fassen, dass die von der Staatsanwaltschaft beantragte Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) plötzlich einen jahrelangen Gefängnisaufenthalt für ihn zur Folge haben soll. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Ob er wirklich in seinem Job als Paketausfahrer Drogen verkaufte, wie Zeugen der Polizei gegenüber behauptet hatten, blieb jetzt vor Gericht offen. Denn angeklagt und verurteilt wurde er für Drogenverkäufe, die er vor seiner Wohnung abwickelte. Dass das Urteil jetzt so viel härter ausfiel, liegt daran, dass das Gericht dieses Mal vier anstatt zwei Drogenverkäufe als gewerbsmäßigen Drogenhandel verurteilte, was an den Einzelmengen festgemacht wurde. Während es sich in zwei Fällen nur um je drei Gramm Marihuana handelte, die er an einen festen Abnehmer verkaufte, waren es in den restlichen Fällen 100 oder gar 200 Gramm der Droge. Das hatte die andere Strafkammer, die ihn so mild verurteilt hatte, wohl nicht berücksichtigt.

Ein weiterer Punkt, der laut BGH zu prüfen war, betraf den Vorwurf des Drogenhandels mit Waffen, der angeklagt, aber nicht verurteilt worden war. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatte man festgestellt, dass der Angeklagte in einem Eimer auf seinem Balkon rund 100 Gramm Marihuana aufbewahrt hatte. Im angrenzenden Wohnzimmer fand man in einer Schrankwand zwei Faltmesser. Laut Staatsanwaltschaft hätten sie beim Drogenhandel eingesetzt werden können, um Personen zu verletzen. Und ein "bewaffneter Drogenhandel" wäre mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren zu verurteilen gewesen. Doch nach der Aussage eines Sohnes des Angeklagten konnte das Gericht dem 48-Jährigen auch gestern nicht nachweisen, dass er nach einem Umzug überhaupt noch wusste, dass die Messer sich in dieser Schublade befanden, die rund fünf Meter von seinem Drogenversteck entfernt war.

Mit verurteilt wurde dagegen der Auftrag zu einer Drogenbeschaffungsfahrt, den der 48-Jährige Ende 2014 einem Stammkunden aus Schwenningen erteilte. Damit sollte dieser Schulden bei ihm "abarbeiten". Er gab dem Mann 1000 Euro für den Erwerb von rund 1000 Gramm flüssigen Amphetamins und 200 Euro Benzingeld mit und schickte ihn nach Niedersachsen.

Auf der Rückfahrt mit dem Motorrad wurde der Kollege prompt festgenommen. Er stand bereits seit einiger Zeit unter Beobachtung der Rauschgiftermittler. Bei seinen Vernehmungen belastete er dann auch den jetzt zum zweiten Mal verurteilten 48-Jährigen schwer.