Donaueschingen Gemischter Chor aus Neudingen probt fürs Konzert

Kein Scherz: Erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte lädt der gemischte Chor des Neudinger Ratsportvereins am 1. April zu einem Chorkonzert ein. Die Proben laufen auf Hochtoren.

Dass gemeinsames Musizieren in Neudingen groß geschrieben wird, zeigt sich nicht nur an der Anzahl der Mitglieder der Musikkapelle, sondern ebenfalls an der großen Zahl Sänger, die sich am gemischten Chor des Radsportvereins beteiligen. Der Chor, der bisher seinen großen Auftritt beim Theater der Radler hatte, möchte nun zum zweiten Mal in seiner Geschichte zu einem Chorkonzert einladen. Gemeinsam mit dem Siedlerchor Donaueschingen und den Sängern aus Fürstenberg werden sie am 1. April ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Neudingen ihre Stücke zum Besten geben. Hierbei werden getragene Lieder, aber auch Schlager präsentiert. Für Verpflegung sorgen die Mitglieder des Radsportvereins.