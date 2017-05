Donaueschingen Gemeinderat hat Lust auf Kino

Kauf eines neuen Projektors wird unterstützt. Neustadts Krone-Theater will aktuelle Filme zeigen.

Nicht passender im Kinosaal des Cinema, sondern ausnahmsweise wegen des anstehenden Dorfjubiläums in der Pfohrener Festhalle fiel am Dienstagabend die selten einmütige Entscheidung über die Renaissance eines regelmäßigen Kinobetriebs in Donaueschingen, wenn man die 14-täglich montags gezeigten Programmfilme und gelegentlichen Kinderfilme sonntags im Guckloch einmal ausblendet.

Mit dem 10 000 Euro-Zuschuss ermöglicht man dem Guckloch-Verein, den die Stadt seit 2004 finanziell fördert, nicht nur die notwendig gewordene Anschaffung einer 41 000 Euro teuren neuen Technikanlage für besseren Ton und Bild, sondern erfüllt sich damit selbst einen Wunsch. Denn das Aus des Kinos vor zehn Jahren war für die Stadt mit einst drei Kinosälen (Museum, Park, Juniperus) ein herber Verlust. Schon der damalige OB Frei wollte sich für eine Kino-Rückkehr stark machen, und sein Nachfolger Erik Pauly hatte ein Kino in sein Wahlprogramm aufgenommen. Die großen Kinobetreiber sehen in Donaueschingen aber keine wirtschaftliche Perspektive für ein Großkino mit mehreren Sälen, weshalb eine Rückkehr zur Leinwand-Unterhaltung nur über das Engagement des Neustädter Kinobetreibers Leopold Winterhalder möglich ist, der schon seit Jahren mit dem Guckloch-Verein kooperiert und diesen mit Filmen ausstattet. Er möchte hier am Freitag, Samstag und Sonntag recht aktuelle Streifen und stets auch einen Kinderfilm zeigen. Kinohits kann er aus vertraglichen Gründen nur mit einigen Wochen Zeitversetzung präsentieren. „Diese müssen nach dem Kinostart mindestens drei Wochen allabendlich laufen. Das kann ich hier nicht bieten“, sagt Winterhalder bei der Vorstellung der Pläne gestern Nachmittag im Rathaus. „Wir gehen den Weg in kleinen Schritten und kein großes Risiko ein“, sagen die Kinomacher.

Henry Probst unterstreicht dabei, dass das Montagskino nicht verändert werde. Man sei allerdings bestrebt, gutes Programmkino im nächsten Jahr jeden Montag anzubieten. Die Vorstellungen seien mit 50 Besuchern teils besser besucht als in Villingen, freut er sich über die gute Entwicklung des Guckloch-Kinos im Cinema.

SPD-Sprecher Wolfgang Karrer dankte dem Guckloch-Team für den großen Einsatz. Er traut Leopold Winterhalder zudem zu, dieses Kino erfolgreich zu betreiben, so wie es Vorbilder in Bayern mit ebenfalls einem Saal tun würden. Markus Kuttruff (FDP) bescheinigte den Kinomachern eine solide Arbeit, die man entsprechend der Vereinsrichtlinien auch unterstützen dürfe. Gar als erfreulichste Ratsvorlage seit langem bezeichnete Claudia Weishaar jene zum Kinoprojekt. Dank an Vorstand und Stadt richteten Michael Blaurock (Grüne) und Marcus Greiner (CDU).