Donaueschingen Gaspreis bleibt für die Kunden stabil

24-Monats-Produkt wird sogar etwas günstiger. Zweckverband mit Jahresverlauf 2016 zufrieden

Etwas Ruhe eingekehrt ist bei den Spekulationen an der Börse für Brennstoffe. Nach der Preisrallye der vergangenen Jahre bleiben die Gaspreise für Kunden des Gas-Zweckverbands Baar (ZVB) stabil; Zwei-Jahres-Verträge werden sogar etwas günstiger angeboten. Hier beträgt die Reduktion pro Kilowattstunden 0,89 Cent.

Anhaltend groß ist aber der Wechselwille der Kunden, vor allem bei den Unternehmen. "Viele Betriebe gehen und kommen im nächsten Jahr wieder", meint Geschäftsführer Ulrich Köngeter, der dies auf Lockangebote zurückführt. Dennoch bleibe die Zahl der versorgten Haushalte mit 2000 recht konstant.

Mit dem Verlauf des Geschäftsjahrs zeigen sich Bad Dürrheims Bürgermeister Walter Klumpp als Verbandsvorsitzender und ZVB-Geschäftsführer Ulrich Köngeter zufrieden. In der Bilanzsitzung gestern im Donaueschinger Rathaus berichteten sie über einen Jahresgewinn von 1,37 Millionen Euro. 2015 lag dieser noch bei 1,11 Millionen Euro. Gestützt wird der Gewinn durch 5,7 Prozent mehr Gasabsatz im recht kalten Winter sowie die Kostenerstattung in Höhe von 800 000 Euro vom Land für die Verlegung der Gasleitung neben der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Hüfingen. Vom Gewinn werden an die Verbandsmitglieder (Kommunen) 1 067 200 Euro ausgeschüttet und 300 000 Euro in die Rücklagen übernommen.

Günstig in den Bilanzen wirkt sich auch die eingeschlagene Strategie aus: Da derzeit das Glasfasernetz ausgebaut wird, verlegt man überall dort, wo gegraben wird, meist auch gleichzeitig Gasleitungen. "Das macht die Baustellen für uns günstiger und die Anlieger haben nur einmal eine Baustelle in der Straße", sagt Walter Klumpp.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 915 000 Euro investiert. Unter anderem in Grüningen, wo Gas und Glasfaser gemeinsam verlegt und 38 Anschlüsse abgeschlossen wurden. Dort wechselt man nun auf die andere Seite der Landstraße, auf den Rebberg, wo beides verlegt wird.