vor 1 Stunde SK Fürstenhaus verkauft Geschäftsbereich Holzverpackungen an Flacks Group

Das Fürstenhaus veräußert die Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg (Geschäftsbereich Industrieverpackungen) an die Industrial European Wood Products Holding GmbH, Düsseldorf. Die massgeblichen Verträge hierzu wurden, so heißt es in einer heute veröffentlichen Mitteilung des Unternehmens, am Montag beurkundet.

