Hüfingen Fürstenberg-THP widerlegt Einsprüche gegen neue Imprägnieranlage

Kritiker des Projekts fehlen beim Erörterungstermin mit dem Regierungspräsidium

Für Fürstenberg-THP ist die Kuh so gut wie vom Eis: Bei einem Erörterungstermin mit Vertretern des Regierungspräsidiums im Hüfinger Rathaus konnten Vertreter des Unternehmens alle Einwendungen, die gegen eine neue Imprägnieranlage auf dem Werksgelände sprechen könnten, schlüssig widerlegen. Die Stadt Donaueschingen, zwei Privatpersonen, ein Ehepaar und zwei Anwohnerzusammenschlüsse hatten im Vorfeld ihre Bedenken gegen die neue Technologie beziehungsweise deren Auswirkungen auf Lärm- und Staubemmissionen geäußert. Von den Projekt-Kritikern war niemand vor Ort – was die Damen und Herren aus dem Regierungspräsidium ein wenig überraschte.

Was plant Fürstenberg-THP genau auf seinem Werksgelände?

Das Unternehmen möchte eine neue Imprägnieranlage für Eisenbahnschwellen in Betrieb nehmen, die ohne das bedenkliche Teeröl auskommt. Statt Teeröl soll das neue Produkt Sleeper-Protect zum Einsatz kommen, ein Mittel, dem die Zukunft gehöre, so Fürstenberg-THP Geschäftführer Andreas Heidel. So soll auch verhindert werden, dass Eisenbahngesellschaften auf Schwellen aus anderem Material als Holz ausweichen. Sleeper-Protect ist ein lösungsfreies Holzschutzmittel auf Basis eines natürlichen Öls.

Weshalb kommt die neue Anlage nach Hüfingen und nicht an einen der beiden anderen Firmen-Standorte?

Weil in Hüfingen das Fachpersonal und auch die Infrastruktur vorhanden sei, so Heidel. Mit der neuen Anlage werde der Standort gestärkt und es entstünden neue Arbeitsplätze. Zwei neue Mitarbeiter seien bereits eingestellt worden, im Laufe des Jahres kommen nocheinmal zwei hinzu, darunter ein studierter Biologe, extra für die neue Anlage.

Wurde beim Genehmigungsverfahren gemauschelt?

Nein. Ein Anwohner hatte genau das unterstellt, weil Fürstenberg-THP die neue Anlage schon bestellt hatte, obwohl diese noch nicht genehmigt ist. Das sei im Wirtschaftsleben ein ganz normaler Vorgang, sagte gestern der Verfahrensführer vom Regierungspräsidium. Das Unternehmen trage das Risiko, wenn dem Antrag nicht zugestimmt werde.

Besteht Gefahr für das Grundwasser, wenn es zu einer Havarie kommt?

Nein, sagen die Planer, denn die Anlage stehe komplett in einer Betonwanne. Die "höchste Betongüte" werde verwendet, so Jan Schweizer vom Blumberger Ingenieurbüro IBS. Von der Stadt Donaueschingen kam der Einwand, dass ein Betonkanal nicht als Löschwasserrückhaltebecken geeignet sei. Zu diesem Kritikpunkt will Fürstenberg-THP noch ein Gutachten erstellen lassen.

Die neue Anlage verursacht mehr Lärm, führt zu einer größeren Staub- und Geruchsbelästigung.

Dem widerspricht Fürstenberg-THP. Alle Grenzwerte würden laut Lärmprognosegutachten eingehalten, die Imprägnierhalle und auch die Lagerhalle seien geschlossene Gebäude. Sleeper-Protect rieche ein wenig nach Leimöl.

Wie kontrolliert das Regierungspräsidium?

Eine amtliche Prüfung vor Ort findet jedes Jahr statt. Bei einem besonderen Anlass schauen Behördenvertreter umgehend vorbei. Die Lärmobergrenze von 57,5 Dezibel wird nachgemessen, sobald die Anlage in Betrieb ist.

Macht eine Lärmschutzwand überhaupt Sinn?

Nur dann, wenn die Wand direkt bei der Lärmquelle steht, wie ein Vertreter des Regierungspräsidiums ausführte. Doch die Halle, in der die neue Imprägnieranlage kommt, ist 300 Meter von der Werksgelände-Grenze beziehungsweise der Wohnbebauung entfernt. Dennoch sagte Heidel gestern: "An einer Lärmschutzwand soll's nicht scheitern."

Wie geht das Genehmigungsverfahren jetzt weiter?

In einem Monat wird das Regierungspräsidium seine Entscheidung bekannt geben, ob sie Fürstenberg-THP die "immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung" erteilt. Wer gegen das zu erwartende positive Urteil vorgehen will, kann eine Klage vor dem Verwaltungsgericht anstrengen.