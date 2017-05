Donaueschingen Fürstenberg-Schüler erleben DDR-Geschichte zum Anfassen

Angehende Abiturienten gehen auf Studienfahrt in die Stadt Leipzig und das geteilte Dorf Mödlareuth.

Donaueschingen – Kurz vor den Abiturprüfungen haben 45 Schülerinnen und Schüler der vierstündigen Geschichtskurse am Fürstenberg-Gymnasium die sächsische Metropole Leipzig besucht. An Originalschauplätzen verschafften sich die Gymnasiasten einen Eindruck vom Alltagsleben in der DDR zur Wendezeit. Vor dem Fachprogramm haben die beiden Begleitlehrerinnen Anette Baschant und Frauke Jürgensen einen Besuch in der Leipziger Universität organisiert, einer der ältesten Deutschlands. Dort gab es neben allgemeinen Studieninformationen eine Führung durch die wichtigsten Gebäude. Die Lage in der Innenstadt hat vielen aus der Gruppe dabei gut gefallen.

Groß war das Interesse der Jugendlichen beim Besuch der Leipziger Stasi-Zentrale. Von diesem Gebäude aus lenkte der DDR-Geheimdienst die Überwachung der Bürger Sachsens größter Stadt. Auf Initiative von Bürgerrechtlern gibt es seit dem Mauerfall dort ein Museum, in dem etliche Büro- und Verhörräume noch in Originalzustand zu sehen sind. „Die Dokumente und Exponate hier vermitteln einen genauen Eindruck davon, wie streng die Bürger im Überwachungsstaat DDR unter Beobachtung standen und was für Druck auf einzelne ausgeübt werden konnte“, kommentiert Schülerin Lara Meister. „Wenn man all die Ressourcen, die man in die Stasi investiert hat, anders genutzt hätte, wie viel besser hätte es den Menschen in der DDR gehen können“, resümiert ihr Mitschüler Richard Kuck zum Ende der Besichtigung.

Im Zeitgeschichtlichen Forum konnte die Donaueschinger Schülergruppe das Alltagsleben in der DDR der späten 1980er Jahre nachvollziehen. Besonders beeindruckt und bewegt zeigten sich die Gymnasiasten vom Thema Flucht, etwa mit einem selbstgebauten Leichtflugzeug, mit dem von Westdeutschland aus jemand auf besonders dramatische Weise aus der DDR befreit wurde. So wurde deutlich, dass es viel Mut erforderte, 1989 an den Gottesdiensten in der Leipziger Nikolaikirche und später an den berühmten Montagsdemonstrationen teilzunehmen.

Auf der Rückreise machte die Exkursionsgruppe Station im Dorf Mödlareuth, das durch seine Lage auf der Grenze zwischen Thüringen und Bayern bis 1989 – wie Berlin – durch eine Mauer geteilt war. Hier wurde die Geschichte des Dorfes in der DDR-Zeit durch einen kleinen Film gezeigt und die Funktion der Grenzanlagen im Außengelände des Museums erläutert. „Das war wirklich tragisch“, bewertete Kursstufenschüler Daniel Roth seine Eindrücke. „Obwohl wir ja eigentlich über die Grenze informiert waren, ist es etwas anderes, das in der Realität zu sehen“, ergänzt der Gymnasiast.