Viele Gäste stoßen beim Neujahrsempfang an. Die Fürstenberg-Brauerei investiert Millionen. Erstmals als Sponsor beim Donauquell-Fest dabei.

Selbst wenn das neue Jahr jetzt auch schon wieder einige Tage alt ist, wird der Neujahrsempfang der Fürstenberg-Brauerei von der Baaremer Gesellschaft immer noch gerne zum Anstoßen auf ein gutes Neues genutzt. Bestens gefüllt waren denn auch am Montagabend das Brauhaus mit Gästen und die Gläser mit frisch gezapftem Pils, als Geschäftsführer Georg Schwende auf ein „überwiegend positives Jahr“ zurückblickte, über die Investitionen und Veranstaltungspläne informierte und natürlich einmal mehr sein Gesangstalent als Mit-Interpret zusammen mit "Tonpony" eines neuen Fürstenberg-Songs unter Beweis stellte.

Der deutsche Biermarkt 2016 sei mit einer Berg- und Talfahrt vergleichbar, meinte Schwende: „Mal gingen die Absätze rauf, dann mal wieder runter.“ Hier habe sich die Marke Fürstenberg mit ihrem Bekenntnis zur Heimat gut behauptet. Die Absatzentwicklung des Pilseners sei gut. Gleiches gelte für das Zitrus Radler alkoholfrei, Alkoholfrei und das neue Bilger Stümple mit drei neuen Geschmacksrichtungen. Verbesserte Image- und Sympathiewerte belegten zudem, dass man auf dem richtigen Weg sei.

Neben der positiven Entwicklung im Handel konnte die Marke auch im schwieriger gewordenen Umfeld der Gastronomie punkten und 205 neue Kunden hinzugewinnen. „Alles in allem ist unsere Absatzentwicklung stabil und in Teilen deutlich besser als der Markt. Das ist eine klasse Leistung des Teams im rauen Klima der Bierbranche.“ Durch eine gegenüber 2010 um 50 Prozent verbesserte Ertragslage sind auch wieder Investitionen in Millionenhöhe möglich, die Schwende auch als Investition in die Standortsicherheit wertet. 2017 kommt eine neue Ausmischanlage, der Ausbau von Drucktank-Kapazitäten geht weiter und für 2018 ist eine neue Entalkoholisierungsanlage vorgesehen.

Das verstärkte Engagement bei Veranstaltungen kann man im Jahreskalender nachblättern: Beim Oktoberfest in Konstanz wird es ein neues Festzelt geben. Beim Schwarzwaldpokal in Schonach ist man dabei und den Musikwettbewerb „Fürstenberg Lokal Derby“ wird es wieder geben. Das Finale gibt’s beim Donauquell-Fest, bei dem sich Fürstenberg übrigens erstmals als starker Partner miteinbringen wird. Dafür entfällt das Brauerei-Fest.