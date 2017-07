Donaueschingen Für den Erhalt der schönen Heimat

Energieingenieur Edgar Schmieder kämpft gegen Windparks. Reihe von Fachvorträgen beginnt am Dienstag.

"Hätten wir Tesla nicht, gäbe es bei den deutschen Autoherstellen weiterhin keine Bewegung in der Elektromobilität." Und mit Druck, den die Bevölkerung erzeugen soll, wollen Edgar Schmieder und seine Bürgerinitiative zum windradfreien Hochschwarzwald auch auf der Baar zum Erfolg kommen, wo auf Länge und Ettenberg 13 Windkraftriesen geplant sind. Mit einer Inforeihe will er die Menschen pro Landschaftserhalt und gegen Windkraft mobilisieren. Auftakt ist am Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr, im Kurhaus Schluchsee. Am 20. Juli, 19.30 Uhr, folgt im Riedöschinger Längestadel ein weiterer Abend.

Der Energie-Ingenieur aus dem Hochschwarzwald, der schon ein Leben lang für umweltverträgliche Energiekonzepte kämpft, weiß, wie man politisch etwas erreichen kann, wenn der Druck seitens der Bevölkerung nur ausreichend groß ist. Als Ministerpräsident Filbinger in den 1970ern ein Kernkraftwerk in Wyhl am Kaiserstuhl plante, war Schmieder als junger Ingenieur bereits unter den Protesierenden. "Angefangen hatte der Protest mit drei Winzern. Sie machten sich Sorgen, dass die Kühltürme mit ihrem Wasserdampf negativen Einfluss auf ihre Reben haben könnten. Aus drei Mann wurde binnen eines Jahres eine Riesenbewegung." Was letztlich daraus geworden ist, ist bekannt. Das Atomkraftwerk wurde nie gebaut und die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland wurde immer stärker. Inzwischen ist die Energiewende eingeleitet.

Für einen, der gegen die Atomkraft kämpfte, müsste dies eigentlich ein glücklicher Moment sein. Doch Schmieder hadert einmal mehr mit der Politik. Warum? "Weil man wieder mal nicht zu Ende denkt", sagt der Vorsitzende der Bürgerinitiative, die sich vehement gegen die Windkraft in der Region einsetzt. Die Politik ziehe sich aus einer Sache zurück und stürze sich ins nächste Abenteuer. So ist er ein entschiedener Gegner der Biomasse-Vergasung. "Auf der Erde verhungern täglich Zigtausende und wir produzieren sehr ineffizient aus Lebensmitteln Strom", kritisiert er. "Wir müssen unseren Lebensstil ändern", lautet seine Forderung. Das gelinge schon mit einfachen Dingen: "Ein Überholverbot für Lastwagen auf Autobahnen würde sofort 30 Prozent weniger CO2-Belastung bringen, weil jedes Überholmanöver viel Energie kostet und lange Rückstaus auf der linken Spur produziert. Den Lastwagenfahrern macht ein Verbot nichts aus, weil sie wissen, dass sie nur zur geistigen Abwechslung überholen, es zeitlich aber nichts bringt."

Als Fehlentwicklung bezeichnet er auch die vom Staat nicht mehr subventionierten Photovoltaikanlagen auf Privatdächern. Da sei man vor der Energie-Lobby eingeknickt, bedauert er, wo doch auf dem Dach die Zukunft liege: "Siemens als großer Kraftwerksbauer hat dies erkannt und wird bald mit einer Innovation auf den Markt kommen. Mit dem neuen Strom speichernden Modul kann jeder seinen auf Dach oder an Fassade produzierten Strom verbrauchen oder auch dem Untermieter direkt verkaufen."

Eine Fehlentwicklung ist seines Erachtens auch das Aufstellen unzähliger Windräder. "Wir haben im Land bereits 25 000 Windräder, aber auch wenn noch zehn Mal so viele hinzu kämen, können diese den Strombedarf nicht decken", sagt Schmieder, weil eben oft auch Windstille herrsche. Vor allem das Aufstellen von Rädern im windarmen Baden-Württemberg sei sinnlos. 2012 hätten die 1252 Windräder gerade mal 14 Prozent ihrer Nennleistung erbracht. Soll dafür die Schönheit der Region aufgegeben und mit mit Windkraftriesen verspargelt werden? Schmieder und die Mitstreiter der Bürgerinitiative sagen nein und stellen in der neuen Inforeihe ausschließlich den Erhalt der touristisch noch attraktiven "Landschaftsperlen" in den Vordergrund.

Die Referenten

Der Donaueschinger Forstmann Wolf Hockenjoos spricht zu Veränderungen des Landschaftsbildes durch Windkraft. Landschaftsarchitekt Ulrich Bielefeld aus Überlingen referiert über Existenz und Bedrohung der Kulturlandschaft. Professor Werner Nohl von der TU München stellt ästhetische Betrachtungen zu Windrädern in der Landschaft an. Tourismusexperte Thorsten Rudolph macht sich Gedanken, ob Windräder Störenfriede fürs Tourismusgeschäft sind. (gvo)