Donaueschingen Frühjahrskonzert in Neudingen war ein wohlkomponierter Dreiklang

Frühjahrskonzert in Neudingen war ein wohlkomponierter Dreiklang

Drei Chöre sorgten am Samstagabend beim Neudinger Frühlingskonzert für wohlig-warme Klänge – und einen gelungenen Abend

Wie modern und abwechslungsreich ein Chorkonzert sein kann, bewiesen am Wochenende die Sänger und Sängerinnen aus Neudingen, Fürstenberg und Donaueschingen. Zum zweiten Mal nämlich veranstaltete der gemischte Chor des Radsportvereins ein Konzert, wozu sie die beiden befreundeten Vereine zur stimmkräftigen Unterstützung eingeladen hatten.

Herausragend präsentierten sich dann erwartungsgemäß auch die Gastgeber, die durch ihre Liedauswahl – Klassikern wie "Liebeskummer lohnt sich nicht" oder "Die Rose", aber auch moderne Stücke wie "Ich war noch niemals in New York" – ein breites Publikum ansprachen. Ein besonderes Highlight im Repertoire des Abends war der Titel "Oh Happy Day", bei dem die Neudingerin Nina Lange ein Solo sang.

Der bereits seit 60 Jahren bestehende Siedlerchor Donaueschingen bewies beim Konzert ebenfalls, dass das Alter eines Vereins bei Themen wie der Liederauswahl nichts zu sagen hat. Gemeinsam mit ihrer Dirigentin Birgit Mundweiler überzeugten sie mit Stücken wie "Viva La Musica" und "Junger Adler", welche beim Publikum sehr gut ankamen. Die Fürstenberger Sänger und Sängerinnen zeigten mit Titeln wie "Yesterday" und "Ihr von morgen" unter der Leitung von Matthias Mayer, was in ihnen steckt. Erst nach einer Zugabe durften die Vereine die Bühne verlassen.

Das Konzert war adäquater Anlass, um langjährige Mitglieder des Radsportvereins "Germania" Neudingen, welcher der Dachverein des Chors ist, zu ehren. Für 25-jährige Vereinstreue zeichnete Vorsitzender Bernd Matt Johanna Münzer und Gerhard Hogg aus. Bereits seit 50 Jahren sind Reinhard und Norbert Bühler, Helmut Deusch, Franz Eckert, Elfriede und Karl Hall, Hilde Hensler, Otto Huber, Bernhard Meyer, Gertrud Münzer und Gerhard Preis Mitglieder.

Eine ganz besondere Wertschätzung für sein Engagement wurde im Rahmen des Konzerts dem Sänger Adolf Keller zuteil: Bernd Matt ernannte ihn nach 57 Jahren Mitgliedschaft verdientermaßen zum Ehrenmitglied des Vereines.