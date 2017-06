Donaueschingen Fronleichnam im Museum Art Plus

Donaueschingen – An Fronleichnam ist das Museum Art Plus von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und bietet um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die aktuellen Ausstellungen „Leidenschaft . Passion – Im Fokus: Pierre Soulages“ und „Camill Leberer“ an. Wer den Feiertag am 15. Juni für einen kulturellen Ausflug nutzen will, ist hier richtig aufgehoben. In den Ausstellungen sind Werke berühmter internationaler Künstler, deren Werke weltweit das Publikum in die Museen locken, und herausragende Positionen des regionalen Kunstschaffens vereint. Dem Auge des Besuchers bietet sich so eine große Vielfalt an Eindrücken.