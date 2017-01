Donaueschingen Frohsinn ruft Fasnet aus: Jetzt wird's närrisch

Jetzt hat die fünfte Jahreszeit offiziell begonnen. Denn der Frohsinn hat am Hanselbrunnen die Fasnet ausgerufen.

Bei klirrender Kälte läutete die Narrenzunft Frohsinn am gestrigen Abend die fünfte Jahreszeit ein. Es ist Brauch, dass sich die Hansel und Gretle am Hanselbrunnen versammeln. Als dann noch der Narrenmarsch der Aufener Musik erklang – glücklicherweise war es noch nicht zu kalt für die Instrumente – wussten die großen und kleinen Narren, dass die närrische Zeit nicht mehr weit sein kann. Durch die Worte des Zunftmeisters Michael Lehmann wurde schließlich offiziell die Fasnet ausgerufen. Für die kleinen Hansel und Gretle hat der 6. Januar eine ganz besondere Bedeutung. In einer feierlichen Zeremonie werden die Junghansel und Junggretle vom Zeremonienmeister Thomas Gantert "vereidigt", und vom Obergretle Sabine Spies getauft. Mit einem Schwur werden sie dann offiziell in die Reihen der Hansel- und Gretlegruppe aufgenommen: Es sind Sophie Baschnagel, Luisa Breitsprecher, Franziska Hall, Mila Kuttruff, Emily und Melanie Stockburger, Leonie Topsnik, Annika Wiede, Jule und Max Wynands. Trotz der eisigen Temperaturen kamen zahlreiche Schaulustige an den Hanselbrunnenplatz. Bild: Roger Müller