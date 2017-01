Donaueschingen Frohsinn benötigt noch "Material" fürs Narrenblatt

Narrenzunft sucht Anekdoten: Eigentlich sollte man grundsätzlich vorsichtig sein, an wen man Vertraulichkeiten weitergibt. Manchmal jedoch gerät man halt doch ins Gespräch, und flugs ist auch mal ein Narrenrat dabei, der eine amüsante Geschichte für das Narrenblatt daraus strickt. Hinzu kommen dann auch all die netten Menschen, die den Narren im Laufe des Jahres alles Mögliche zu tragen. Aber genau das macht dann die beliebte Lektüre "Narrenblatt" aus, das in der fünften Jahreszeit vor allem die kleinen Missgeschicke, die im normalen Leben nun mal passieren, einer breiten Öffentlichkeit zugängig macht. Auch die kleinen Peinlichkeiten, die den Mitbürgern so unterjährig passieren, sind ein beliebter Lesestoff. In diesem Jahr jedoch ruhen die "spitzen Federn" der Narrenzunft noch etwas, da die Beiträge eher spärlich eintreffen. Deshalb der Appell an alle, die eine Anekdote von ihren Mitmenschen parat haben, diese an die Narrenzunft zu senden. Nein, das hat nichts mit petzen zu tun, vielmehr mit Informationsweitergabe. Und inzwischen ist das per E-Mail doch sehr einfach geworden. Unter narrenblatt@narrenzunft-frohsinn.de ist der E-Mail-Kasten 24 Stunden am Tag zu bedienen. Einsendeschluss ist der 9. Februar. rom/Bild: Narrenzunft