Donaueschingen Frischer Wind bei den Lebensrettern

Andreas Wiehl und sein Stellvertreter Steffen Vogt machen in Hubertshofen bei der DLRG Platz für andere Ehrenamtliche

Hubertshofen (lrd) "Man kann mit Stolz sagen, dass bei uns alle Kinder schwimmen können, wenn sie in die Schule kommen", so Ortsvorsteherin Monika Winterhalder bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hubertshofen. Diese bedeutete eine Zäsur für die Ortsgruppe, denn sowohl Vorstand Andreas Wiehl als auch sein Stellvertreter Steffen Vogt stellten sich nach achtjähriger erfolgreicher Arbeit nicht mehr zur Wahl. Der Verein hat derzeit 87 Mitglieder, davon 49 Jugendliche.

"Es war schön, diesem Verein vorzustehen, und ich habe es gerne gemacht", betonte Wiehl, doch er sei beruflich stark eingespannt und auch in anderen Vereinen engagiert, so wolle er das Amt in jüngere Hände geben. Und so bilden der bisherige technische Leiter David Preis und die bisherige Jugendleiterin Stefanie Knöpfle als Vize das neue Führungsduo. Ebenso einstimmig gewählt wurden Marius Schorp als neuer technischer Leiter und seine Stellvertreter Johannes Preis und Simon Fesenmeyer. Schatzmeisterin Michaela Hauser und Schriftführerin Julia Albert wurden in ihren Ämtern bestätigt. Das neue Jugendleiterteam bilden Theresa Oschwald und ihre Stellvertreter Tamara Fesenmeyer und Dario Bafundi.

Etwas an den Finanzen genagt hat der neue DLRG-Raum im Feuerwehrhaus, dessen Fertigstellung dieses Jahr bevorsteht. Man freut sich auf das erste eigene Domizil und dankte der Ortsverwaltung für die bisherige Überlassung der Räumlichkeiten im Bürgerhaus.

Auf ein reges Vereinsjahr blickt die Ortsgruppe zurück. Zwei bronzene, ein silbernes und zwei goldene Rettungschwimmerabzeichen wurden abgenommen, der Schwimmkurs im Sommer war mit zehn Kindern ausgebucht, auch wenn man mit wetterbedingten Ausfällen zu kämpfen hatte. Insgesamt wurden 43 Wachstunden im Freibad und am Kirnbergsee absolviert. Wachkönig wurde Marius Schorp, gefolgt von Andreas Wiehl und Lothar Grimm. Die freibadlose Winterzeit wurde im Villiger Hallenbad überbrückt, wo man seit Jahren trainieren darf. Auch das Rahmenprogramm kam nicht zu kurz. Ein dreitägiger Skiausflug nach Zams war ebenso ausgebucht wie der Jahresausflug zum Rafting ins Ötztal im Mai. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Maria Ruf geehrt.

Ab April besteht Gelegenheit, Rettungschwimmerkurse neu zu belegen oder aufzufrischen. Für Bademeister ist dies alle zwei Jahre obligatorisch. Am 29. April richtet die Ortsgruppe im Bürgerhaus den Bezirkstag der DLRG aus, sehr zur Freude der anwesenden stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Simone Schwanenberger.

Für die Schwimmkurse, die im Sommer wieder an drei verlängerten Wochenenden stattfinden, können Eltern ihre Kinder ab fünf Jahren ab sofort per E-Mail unter marius_boehse@gmx.de anmelden.