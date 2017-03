Donaueschingen Freundeskreis Vác weiter auf der Kippe

Jüngster Stammtisch ohne neue Impulse im Hinblick auf vakante Vorstandsposten. Über Schritt zur Auflösungwird im April entschieden.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am Montagabend wurde die Vereinsauflösung des Freundeskreis Vác zunächst auf Eis gelegt. Man will am 3. April mit einem weiteren lockeren Zusammentreffen versuchen, doch noch eine neue Führungsriege für den Verein zu finden.

Der zweite Vorsitzende Andreas Heidinger eröffnete den Stammtisch, in dessen Runde es aber kaum ungarische Gäste gab. "Ohne jegliche Rückmeldung finde ich das schade", meinte eine Stammtischbesucherin, die nur wenige der insgesamt 74 in Donaueschingen lebenden Ungarn – die auch eingeladen waren – begrüßen konnte.

Der zurückgetretene Vorsitzende Artur Zwetschke zeigte die Konsequenten im Falle einer Vereinsauflösung auf. "Wenn man niemanden für den Vorstand und Kasse finden kann, müssen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren bestimmt werden, die dann ein Jahr lang versuchen, einen Vorstand zu finden. Falls dies nicht gelingt, wird es den Verein so nicht mehr geben. Lediglich im Vereinsregister wird er bestehen bleiben. Allerdings besteht dann keine Möglichkeit mehr auf das Vereinsvermögen zurückzugreifen. Dieses würde an die Stadt übergeben."

Die erhoffte Problemlösung gab es auch in der neuerlichen Runde nicht. Niemand der 20 Gekommenen wollte den Posten des Vorsitzenden oder des Kassierers übernehmen. Man war sich aber einig, die von Zwetschke angekündigte außerordentliche Mitgliederversammlung nicht sofort zu terminieren, sondern noch den nächsten Stammtisch am Montag, 3. April, abzuwarten und hierzu nochmals alle ungarischen Einwohner in Donaueschingen in deren Muttersprache anzuschreiben und einzuladen. Zudem will man den nächsten Stammtisch etwas lockerer gestalten, von Stehtischen war die Rede. "Wichtig ist es, die schriftliche Einladung so zu gestalten, dass sich die Ungarn fast schon verpflichtet sehen, zum nächsten Treffen zu kommen", meinte der Vorsitzende der ungarischen Landsmannschaft, Franz Noll aus Tuttlingen. Sollte bei diesem Treffen die Verjüngung und Ergänzung des Vorstands nicht gelingen, will man den Termin für die außerordentliche Mitgliederversammlung festlegen.

Nichtsdestotrotz bleibt Artur Zwetschke skeptisch: "Es geht ja nicht nur rein um den Vorsitzenden und den Kassierer. Wir brauchen ja auch Beisitzer und helfende Hände, wenn es um die Organisation und Ausrichtung der Teilnahmen an Veranstaltungen geht".

Und wie würde die Stadt auf eine Vereinsauflösung reagieren? Heike Föhrenbach, die beim Amt für Tourismus und Kultur für die Städtepartnerschaften zuständig ist, beschwichtige. "Es geht hier nicht um den Verein oder Freundeskreis, vielmehr um die Städtepartnerschaft mit Vác. Wir werden uns weiter am Austausch mit Schülern und Jugendlichen kümmern". Schriftführer Ernst Zimmermann, einst als Hauptamtsleiter führende Kontaktperson nach Vác, merkte dazu an, die Städte Vác und Donaueschingen stünden voll hinter der Partnerschaft.

