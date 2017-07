Donaueschingen Freiwillige Versteigerung: Öschberghof-Inventar kommt unter den Hammer

Durch den Umbau gibt es im Öschberhof vieles, was nicht mehr benötigt wird. Die Lösung ist eine freiwillige Versteigerung.

Einen ungewöhnlichen Weg geht der Öschberghof: Mit der Hotelerweiterung und der Neugestaltung haben viele Einrichtungsgegenstände ausgedient. Doch was tun mit Mobiliar, Küchenutensilien und der Restaurantaustattung? Zum Wegwerfen sind die Dinge doch viel zu schade. Also gibt es eine Versteigerung: Rund 3000 Artikel kommen am Freitag und am Samstag unter den Hammer. Und zwar alles, was man sich nur vorstellen kann: vom kleinen Olivenölschälchen über den Bistrogrill mit Wassertank für Gaskocher und einer Eiswürfelmaschine bis hin zum Golfauto als Sechssitzer, einer Kehrmaschine und einem Pedicurestuhl.

"Es ist ein effektiver Weg, um möglichst viel des hochwertigen Inventars an interessierte Käufer und Öschberghof-Liebhaber heranzutragen und sicherlich auch für die Region ein schönes Event", erklärt Rebecca Ender vom Öschberhof-Marketing. Durchaus sei dieses Vorgehen aber nicht ungewöhnlich. Die Auktion verantwortlich ist die "Kutruff Verwertungsgesellschaft" – Franz Kutruff selbst wird den Hammer schwingen. Im Vorfeld wären die zu versteigernden Artikel vom Öschberghof-Geschäftsführer Alexander Aisenbrey und den beiden Prokuristen Mirjam Felisoni und Mirko Bartl in zeitintensiver Arbeit zusammengetragen und die Preise bestimmt worden.

Die Versteigerung beginnt am Freitag. Angefangen wird mit den Gastronomieartikeln und dann die Liste durchgearbeitet. Was am Freitag versteigert wird, ist dann logischerweise am Samstag bereits vergriffen. Doch die Liste, die über 3000 Artikel in den Bereichen Möbel, Zimmer und Flure, Bar vorne, Restaurant, elektrische Geräte, Kleidung/Textil, Sonstiges und Spiegel umfasst, ist lang, sodass auch am Samstag noch einiges versteigert werden kann. Neben der freiwilligen Versteigerung gibt es auch noch einen Flohmarkt mit über 1000 Artikeln – die günstigsten schon ab einem Euro. Angeboten werden Geschirr, Besteck und Dekoartikel.

Auch bei den Umbauarbeiten gibt es Neuigkeiten: Eigentlich war für September eine Teileröffnung des Hotels geplant. "Auf Grund des Umfangs und der Komplexität des Bauvorhabens haben wir uns entschieden ein stufenweises Pre-Opening vorzunehmen und von einer Teileröffnung im Oktober diesen Jahres abzusehen", sagt Rebecca Ender. Damit hätte der Öschberhof die Möglichkeit den Spannungsbogen während der Zeit der Erweiterung konstant hoch zu halten und die Gäste immer wieder mit neuen Höhepunkten zu überraschen.

Die Termine

Die freiwillige Versteigerung des Öschberghofs findet in Bräunlingen auf dem ehemaligen Gelände der Coats Thread GmbH (Hünfinger Straße 28) statt. Termine für die Besichtigung sind am Freitag, 14. Juli, von 13 Uhr bis 15 Uhr und am Samstag, 15. Juli, von 8 Uhr bis 10 Uhr. Die Versteigerung findet am Freitag, 14. Juli, ab 15 Uhr und am Samstag, 15. Juli, ab 10 Uhr statt.