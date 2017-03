Donaueschingen Frauen, aufs Spielfeld! SV Aasen bringt erstes Damenteam an den Start

Der SV Aasen freut sich über weibliche Verstärkung des Spielbetriebs. Mitspielerinnen werden noch gesucht. Trainiert wird immer freitags, gespielt soll in der Kreisliga werden.

Erstmals in seiner knapp 90-jährigen Geschichte wird der SV Aasen ab der kommenden Saison eine Damenmannschaft für den regulären Spielbetrieb aufs Feld bringen. Was aus einer Laune heraus im September 2016 mit wöchentlichem Training von ein paar wenigen Damen begonnen hat, trägt somit die ersten Früchte. "Wir spielen auf alle Fälle in der Kreisliga mit. Ziel ist es, eine Mannschaft für das Großfeld anzumelden", hofft Shirim Heidelbach auf weiteren Mannschaftszuwachs. Die Trainerin hatte ihre fußballerische Laufbahn damals in der Damenmannschaft des FC Grüningen begonnen.

Um auf dem Normalfeld spielen zu können, sind noch fünf bis sechs weitere Zugänge notwendig, die sich vorstellen können, zwischen einer und drei Trainingseinheiten pro Woche mit dem jungen Team zu trainieren. Willkommen sind auch Torfrauen. Im Mittelpunkt stehen aber Spaß und Freude am Fußballspiel. Die Stimmung in der Mannschaft ist bestens, davon konnten sich die Anwesenden bei der Jahreshauptversammlung überzeugen. Und wenn es mit einem Elfer-Team nicht klappt? "Dann spielen wir eben in einer Kleinfeldstaffel mit, das geht immer", sagt Heidelbach lächelnd.

Von Beginn an überzeugt von der Einsatzbereitschaft der Damen und ihrem Engagement im Training ist auch Jugendtrainer Rene Paglialonga, der die Damen in den ersten Wochen trainiert hatte. Die regelmäßigen Einheiten finden auf dem Sportgelände des SV Aasen jeden Freitag ab 17.30 Uhr statt. Auf dem Programm stehen neben dem eigentlichen Training auch fußballerischer Tricks, Kniffe und Laufeinheiten. Angetan von der Entwicklung im Bereich des Damenfußballs zeigt sich denn auch SV-Vorsitzender Rainer Hall, der das sich entwickelnde Damenfußballteam als eine "Bereicherung" für den SV Aasen bezeichnet.

Alle Neueinsteigerinnen und Interessentinnen sind eingeladen, die wöchentlichen Trainingseinheiten immer freitags ab 17.30 Uhr zu besuchen. Informationen zur Mannschaft gibt es unter Telefon 07726/928036 oder 0771/158364.