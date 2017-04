Donaueschingen Förderverein leistet wertvolle Arbeit für das Hubertshofener Schwimmbad

In diesem Jahr feiert das Hubertshofener Schwimmbad sein 60-Jahr-Jubiläum. Daran erinnerte Fördervereins-Vorsitzender Ralf Böhme bei der Generalversammlung.

Die Saison 2016 lag mit 2211 Badegästen im Durchschnitt. Es wurden 61 Betriebstage gezählt, an sieben Tagen musste wegen schlechten Wetters geschlossen werden. Im Durchschnitt kamen täglich 36 Badegäste. Ein kleiner Höhepunkt war der Neubau des Babybeckens, für das 137 Stunden in Ehrenarbeit geleistet wurden. Insgesamt waren es 241 Stunden, wobei festgestellt wurde, dass nicht alle Stunden dokumentiert wurden. Hierauf sollen alle Helfer in Zukunft achten, da diese Daten wichtig sind. Dank ging auch an den Partnerverein DLRG, der den Förderverein tatkräftig unterstützt. Die Badesaison verlief ohne Probleme. Das Areal hat einen neuen Zaun bekommen.

Laut Böhme möchte sich der Förderverein 2017 mehr Ruhe gönnen. Am 13. Mai findet ab 9 Uhr die große Frühjahrsputzaktion mit Beckenstreichen statt. Jede helfende Hand kann gebraucht werden. Die Saison soll vom 24. Juni bis 3. September laufen. Am 22. und 23. Juli ist ein großes Jubiläumsfest geplant. Gemeinsam mit der DLRG will man es kombiniert mit dem Sommerfest veranstalten. Nach der Saison steht die Sanierung der Toiletten an. Ebenso soll ein Raum innerhalb des Bades für die Rasenmäher geschaffen werden, da der bisherige Standort anderweitig benötigt wird.

"Es sind keine Riesenprojekte, aber viele Kleinigkeiten", so Böhme. Er dankte allen ehrenamtlichen Helfern und auch der Stadt. Insgesamt wurden 910 Kubikmeter Wasser und 10 375 Kilowatt Strom verbraucht. Die Chloranlage wurde auf Granulat umgestellt, da dies kostengünstiger und für die Bediener auch sicherer ist. Andreas Willmann von der Ortsverwaltung betonte, dass es ohne den Förderverein das Schwimmbad wahrscheinlich nicht mehr geben würde.

Bei der Wahl wurden Vize-Vorsitzender Volker Röhl, Schriftführerin Sandra Grimm bestätigt und Kassier Anton Wilhelm neu gewählt. Beisitzer Außenanlage wurde Simon Ratzer. Beisitzer DLRG ist Stefanie Knöpfle. Der Kartenvorverkauf lief zuletzt schleppend und soll nun mehr beworben werden. Die Zuständigen für das Rasenmähen im Schwimmbad stehen nicht mehr zur Verfügung, es werden dringend Helfer gesucht. Der Verein denkt auch über den Kauf eines Mähroboters nach.