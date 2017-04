Donaueschingen Flugplatz: Die Werksflüge starten durch

Der Verkehrslandeplatz steht dennochauch weiter vor Herausforderungen. Das bewies die Präsentation des Jahresberichts imGemeinderat.

Eine Situation, in der "sowohl Chancen als auch Risiken bestehen": So lautet das Fazit des Jahresabschlusses 2016 des Flugplatzes, welchen der Geschäftsführer der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH, Michael Schlereth, am heutigen Abend bei der Gemeinderatssitzung in den Donauhallen präsentieren wird.

Im Geschäftsjahr 2016 fanden am Verkehrslandeplatz insgesamt 20 069 Flugbewegungen (Starts und Landungen) statt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das 8,3 Prozent weniger Flugverkehr. Hierbei spielen natürlich die Witterungsverhältnisse eine bedeutende Rolle, da ein großer Teil der Flüge nicht nach Instrumentenflugregeln, sondern per Sichtflug stattfinden.

Die Anzahl gewerblicher Flüge war 2016 um 5,7 Prozent rückläufig, einen weiteren Boom gab es indes beim Werkverkehr, der über 27 Prozent Zuwachs verzeichnete, was die Verantwortlichen in der Zusammenschau zum Fazit bringt, dass diese beiden Posten "erfreulich stabil" geblieben seien. Ein Trend, den Flugplatz-Chef Schlereth als Bestätigung der "beschlossenen Hinwendung zur Geschäftsluftfahrt" interpretiert – und auch betont, dass der Flugplatz "für die Wirtschaft der gesamten Region eine unverzichtbare Verkehrseinrichtung" darstelle.

Als Investitionen stehen im laufenden und kommenden Jahr die Erneuerung der elektronischen Systeme im Flugkontrollraum (70 000 Euro) sowie die Sanierung der Zaunanlage (40 000 Euro) an.

Trotz zurückgegangener Flugzahlen gibt es eine positive Nachricht: Der Donaueschinger Flugplatz ist nach einem Minus im Jahr zuvor wieder in die schwarzen Zahlen geflogen: 2900 Euro stehen als Jahresüberschuss in der Bilanz. Trotzdem präsentierte sich die Liquidität des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr schwierig – auch, weil die zwei neuen Flugzeughallen vorfinanziert werden mussten. Ein Zuschuss der Hauptgesellschafter in Höhe von 100 000 Euro soll aushelfen.

Der Kassen-Konsolidierung sollen auch ebendiese zwei Drehteller-Rundhallen dienen. Hier vermelden die Verantwortlichen Vollzug: Bereits 14 der 16 Stellplätze waren Anfang 2017 an zahlende Kundschaft vermietet.

Weitere Investitionen

Im Jahr 2019 soll für 25 000 Euro ein Enteisungsgerät angeschafft werden. Die "heutigen technischen Anforderungen" für einen Flughafenbetreiber machen diese Investition nötig. Im gleichen Jahr soll mit der Grundsanierung der Arbeitshalle begonnen werden: Hier müssen hauptsächlich arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen umgesetzt werden. (chn)