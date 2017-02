Flüchtling schlägt Mitbewohner bewusstlos

Auseinandersetzung in der Donaueschinger Unterkunft

Zwei Flüchtlinge gerieten am Donnerstag gegen 14 Uhr in Streit. Im Verlauf des Streits, so die Polizei, schlug einer den anderen auf den Kehlkopfbereich, worauf der Geschlagene zu Boden ging und aus Atemnot bewusstlos wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Täter wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Dieser hat sich nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung zu verantworten.