Hubertshofen Flohmarkt im Ago-Camp in Hubertshofen

Kinder werden am Samstag in Hubertshofen zu Händlern – und Mama, Papa, Oma und Opa können Kaffee und Kuchen genießen.

Hubertshofen (nin) Feilschen, was das Zeug hält, heißt es am kommenden Samstag, 1. April, in Hubertshofen. Denn auf der großen Wiese im Kreativcamp des Ago-Vereins dürfen Kinder verkaufen, was sie selbst nicht mehr brauchen. Und während die junge Generation ihre Ware an den Mann bringt oder das eigene Spielzeuglager um ein paar Sachen bereichert, können Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte bei Kaffee und Kuchen oder anderen Getränken die Atmosphäre auf dem Gelände des Camps genießen.

Georg Tritschler, der Motor des Ago-Vereins, wurde in den Jahren zuvor immer wieder von Kindern und Jugendlichen angesprochen, ob sie nicht mal ein paar Sachen verkaufen dürfen. Und so war die Idee des Flohmarkts ganz schnell geboren. Vor ein paar Wochen machte Tritschler dann Nägel mit Köpfen, erkundigte sich bei seinen vielen Bekannten, ob Interesse bestehe an einem Flohmarkt von Kindern für Kinder, und bekam überall positive Resonanz. Der Termin war ebenfalls schnell gefunden, Plakate gedruckt, auf Facebook publik gemacht und per Mundpropaganda weitergetragen. Selbst die Ortsvorsteherin von Hubertshofen, Monika Winterhalder, ist begeistert von der Idee und sichert ihr Kommen zu. Aber nicht alleine, denn am gleichen Tag ist in Hubertshofen die Aktion Saubere Landschaft am Laufen und im Anschluss werden sämtliche Helfer zu Kuchen und Kaffee ins Kreativcamp pilgern.

Und Kuchen wird es in Hülle und Fülle geben, denn die Standgebühr für einen Tisch wird nicht mit Geld beglichen, sondern in Form einer Kuchen-Spende. Jeder, der verkaufen will, gibt einen Kuchen ab. Und der Erlös aus dem Kuchenverkauf wiederum fließt dann dem Verein zu. „Mir ist es wichtig, dass auch Eltern, Omas und Opas den Weg ins Camp finden“, so Tritschler. Und das geht prima mit Kuchen und Kaffee.

Auch jegliche Wetterkapriolen sind bedacht. Bei Sonnenschein spielt sich alles auf dem weitläufigen Gelände des Vereins ab, bei Regen wird auf das Bürgerhaus zurückgegriffen. „Die Ortsvorsteherin hat mir den Vorschlag gemacht und stellt uns für den Regenfall das Bürgerhaus kostenlos zur Verfügung“, erzählt der 47-jährige Familienvater. Tritschler freut sich auf jeden Fall auf den Samstag und ist sehr gespannt, wie sich dieser Tag entwickelt und ob es eine zweite Auflage des ersten Flohmarkts im Kreativcamp geben wird.

Mit dem Verkauf geht es am Samstag, 1. April, um 11 Uhr los und bis 16 Uhr werden die verschiedensten Waren ihre Besitzer wechseln. Der Standaufbau kann ab 10 Uhr vorgenommen werden. Tische und Bänke werden gestellt, natürlich im Tausch gegen einen Kuchen. Und wer noch mitmachen will, kann dies tun: Bis Samstag zum Startbeginn ist Zeit, sich anzumelden.

Anmeldung und Infos: Georg Tritschler, Ago-Verein, Peter-Maier-Straße 5, Hubertshofen, Telefon geschäftlich (07705) 9 78 82 36, Mobil: (0176) 22 80 94 01.